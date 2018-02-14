Başkan Toru Kalfalar Pazarı’nda

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Kalfalar Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Toru, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Kalfalar Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Toru, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, farklı programlar vesilesiyle vatandaş ve esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Melikşah Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Toru, dün de Kalfalar Semt Pazarı’nı ziyaret etti.

Pazarda tezgâh açan tüm esnafı tek tek ziyaret ederek bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Toru, belediyeyle ilgili istek ve taleplerini de dinledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da Başkan Toru’ya sıcak ilgi gösterdi.

Göreve başladıkları andan itibaren Meram’ın kronik sorunlarına neşter vurduklarını vurgulayan Başkan Toru, “Bu kapsamda imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için 44 milyon metrekare alanı bulan imar planı revizyon çalışmalarımızı tamamladık. Toplamda 60 mahalleye isabet eden imar planı çalışmalarının imar uygulamalarını ekiplerimiz çalışıyor. Toplam 15 milyon metrekare alanda 18. Madde uygulamalarımız devam ediyor. Yine kentsel dönüşüm çalışmalarında örnek gösterilen hizmetlere imza atıyoruz. Farklı mahallelerimize kazandırdığımız sosyal donatılar, altyapı ve üstyapı çalışmaları, örnek sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerimizle daha yaşanılabilir bir Meram için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Toru, pazar alışverişini de Kalfalar Semt Pazarı’ndan yaptı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sabah saatlerinde de Aydoğdu Taksi Durağı’ndaki taksicilere misafir olarak çay ve simit eşliğinde hasbihal etti.