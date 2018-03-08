Başkan Toru, kadın işçilerle havuç söktü

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerde çalışan kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Başkan Toru’nun, Türkiye’nin havuç üretiminin yüzde 65’ini karşılayan Kaşınhanı Mahallesi’nde havuç söken kadınlarla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerde çalışan kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Başkan Toru’nun, Türkiye’nin havuç üretiminin yüzde 65’ini karşılayan Kaşınhanı Mahallesi’nde havuç söken kadınlarla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı. İlk olarak Kaşınhanı Mahallesi’nde tarım sektöründe çalışan kadınları ziyaret eden Başkan Toru, önce tatlı ikram etti daha sonra da kadınların havuç söküm çalışmalarına eşlik etti. Çalışan kadınlar hep birlikte “Meram için çalışmaya devam, Afrin’e, Mehmetçiğe selam” sloganı attı.

Başkan Toru, daha sonra TORKU’ya ait Kaşınhanı Yeni Mahalle’deki Panagro Et ve Süt Entegre Gıda Tesisi’ni ziyaret ederek çalışan kadınların 8 Mart Kadınlar Gününü tebrik etti. Üretim bandındaki kadınlarla sohbet eden Toru, günün anısına kadın çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

“EN ÖNEMLİ GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİNDEN BİRİ”

Toplumlardaki gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birinin de kadınların toplumsal hayatta, iş hayatında ve ekonomik alanda yer alması olduğunu vurgulayan Başkan Toru, “Bu anlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bölgemizde gerek tarım alanında gerekse sanayi alanında çalışan kadınlarımızla bir araya geldik. Kaşınhanı’nda özellikle havuç tarlasında çalışan, emek veren emekçi kadınlarımızı ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladık. Yine aynı şekilde bölgemizde hizmet veren Panagro Tesislerinde üretime katkı sağlayan kadınlarımızın emeğine, alın terine binaen günlerini tebrik ettik. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, özel bir hastane tarafından düzenlenen programda da sağlık sektöründe çalışan kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Toru, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyedeki kadın çalışanlara da karanfil hediye etti.