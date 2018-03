Başkan Toru bayan gazetecilerle buluştu

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programda Konya’daki bayan gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Toru, “Tarihsel süreçte kadınlarımız her zaman büyük başarılara imza atmışlardır. Eğer devlet olarak bin yıldır ayakta kalabildiysek bunda kadınların payı çok yüksektir” dedi.

Meram Belediyesi ile Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğü iş birliğiyle Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’nde düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Bedriye Günaydın, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur ve Konya’daki medya kuruluşlarında görev yapan bayan gazeteciler katıldı.



“KADINLAR HER ZAMAN ÖZNE OLABİLMİŞTİR”

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Toru, “Bizler gerek siyasette gerek toplumsal hayatta ve çalışma hayatında varsak erkeklerin desteği sayesindedir. Ama bu desteğin daha da artması gerekiyor. Kadının statüsünün güçlendirilmesi, hayatın her alanında söz sahibi olabilmesi için erkeklerin desteği çok önemli. Her ne kadar bizler farklı alanlarda çalışma hayatının içinde olsak da kadın olmak zor. Çünkü erkek egemen bir toplum yapımız var. Böyle bir toplum yapısında kadınlarımızın çalışma hayatında, siyasal hayatta yer alması, kendini kabul ettirmesi ve kendine alan açması oldukça büyük bir mücadele gerektiriyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de benim. Şu anda belediye başkanıyım ama gerek adaylık süreçlerinde gerekse başkan olduktan sonra yapacağımız hizmetlerle alakalı toplumsal ilişkilerde, kendi alanımızda, konumsal olarak bulunduğumuz çevrelerde ciddi mücadeleler veriyoruz. Önemli olan liyakat ve ehliyettir. Cinsiyetin hiçbir anlamı yok. Dini açıdan ve tarihsel olarak baktığımız zaman kadın her zaman özne olabilmiştir. Kadınlar her zaman büyük başarılara imza atmışlar. Eğer devlet olarak bin yıldır ayakta kalabildiysek bunda kadınların payı çok yüksek” diye konuştu.

Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ni 2014 yılında faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Başkan Toru, “Özellikle kadınlarımızın toplumsal anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi, topluma faydalı birer birey haline dönüşebilmesi için bu projemizi hayata geçirdik. Kardeşlerimiz büyük bir özveriyle çok büyük başarılara imza atıyorlar” ifadelerini kullandı.



İL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı ise, ““Bugün gerçekten çok güzel bir bölgede, Konya’nın en güzel ilçesi Meram’dayız. Baharın ilk günlerinde sizleri bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Meram Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kadın belediye başkanlığı ile kadın gazeteciliğin çok zor yanları var. Çünkü her ikisinde de 24 saat çalışma özelliği var. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum” dedi.

“KONYA BASINI ÖNCÜ KURULUŞLARDAN OLUŞUYOR”

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur da, şunları söyledi: “Konya basını zaten Türkiye’de belli bir yere sahip öncü kuruluşlardan oluşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen bu organizasyonda görüyoruz ki Konya basınında da çok sayıda kadın gazeteci arkadaşımız görev yapıyor. Büyük bir aşkla ve özveriyle görevlerini ifa ediyorlar. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, günün anısına bayan gazetecilere ve Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde çalışan kadınlara karanfil hediye etti.