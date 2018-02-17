Başkan Özgüven taşeron işçilerle bir araya geldi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, taşeron işçilerin kadroya alınması hususunda bilgilendirmeler yapmak için taşeron işçilerle bir araya geldi.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, taşeron işçilerin kadroya alınması hususunda bilgilendirmeler yapmak için taşeron işçilerle bir araya geldi.

Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve taşeron işçilerin katıldığı programda süreç hakkında bilgilendirmeler yapan Başkan Özgüven, “Kimsenin endişesi olmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başlayan taşeron işçilerin kadroya alınma süreci, ilgili mevzuatlar çerçevesinde devam ediyor. Kamudaki 1 milyon 40 bin kişiyi kapsayan çalışma büyük bir reformdur. Hükümetimize sizlerin ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Öncelikle taşeron kadrosu çalışmaları sizler adına bizi de mutlu etti. Kucaklayıcı bir anlayışla, kimseye ayrım yapmaksızın bu süreç işleyecek. Umuyorum ki her biriniz bu yasadan yararlanacaksınız. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 4 yıldır sizlerle şehrimizi yönetiyoruz. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarda sizlerin önemli katkıları var. Ereğli’mize yaptığımız hizmetlerde emeği geçen herkes bizim için çok kıymetlidir. Amacımız bu şehre layıkıyla hizmet etmek, bunu da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da çok çalışarak ve birlik içerisinde olarak Ereğli’mize hak ettiği hizmetleri kazandıracağız. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.