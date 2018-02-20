Başkan Özgüven Afrin gazisini ziyaret etti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Afrin gazisi Uzman Çavuş Seyfi Kılıçer'i baba ocağında ziyaret etti.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Afrin gazisi Uzman Çavuş Seyfi Kılıçer’i baba ocağında ziyaret etti.

“Afrin bölgesinde yürütülen operasyon Türk Milletinin onur mücadelesidir” diyen Başkan Özgüven, “Geçtiğimiz günlerde Afrin’de teröristler ve hainlerle mücadele ederken yaralanan Belkayalı yiğidimiz Seyfi Kılıçer kardeşimizi baba ocağında ziyaret ederek Afrin’de kahramanlığı için teşekkür etmek istedik. Tedavisi artık burada devam edecek. Rabbim Seyfi kardeşimize ve tüm gazilerimize acil şifalar versin. Bu vatan uğruna gözünü kırpmadan gazi olan, şehit olan vatandaşlarımıza büyük saygımız var. Onlar vatanın birliği ve bekası için hain terör örgütlerine kahramanlıklarıyla ders veriyorlar. Türk Milletinin gücünü tüm dünyaya gösteriyorlar. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle atıyor. Vatan uğruna gazi olan vatandaşlarımıza Alllah’tan acil şifalar, tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.