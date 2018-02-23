Başkan Özaltun, sanayi esnafıyla buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, sanayi bölgesinin ve esnafın sorunları ele alındı.

Başkan Özaltun, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman sanayicinin ve esnafın yanında olduklarını söyledi.

Yeni yatırımlar ve yapılan çalışmalarla ilçe sanayisinin hızla geliştiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimizde dört olan OSB’deki fabrika sayısı 15’e çıktı. İnsanları yatırım yapmaya çağırdık, teşvik ettik. Bizim sanayicimize, üreten insana çok ihtiyacımız var. Şu anda, Beyşehir merkezdeki mevcut sanayi sitemizdeki esnafımıza, sanayicimize de talep ettiği konularda her türlü destekleri veriyoruz. Buranın problemlerini de biliyoruz. Özellikle, sanayimizin güvenliği ile ilgili konuda, etrafının tel örgüyle çevrilmesi ve iki farklı kapı yapılarak daha güvenli bir hale getirilmesi konusunda belediye olarak çalışmalara başlıyoruz.”

Toplantıya, Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Faruk Aydın, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül, Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, Beyşehir Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Memduh Göner, belediye meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.