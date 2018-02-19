Başkan Hançerli şehit aileleri ile bir araya geldi

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya Şehit Aileleri Derneği'nde Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen yemekte Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ve Şehit aileleri ile bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya Şehit Aileleri Derneği’nde Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen yemekte Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ve Şehit aileleri ile bir araya geldi. Toplantıya; Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun, KARMESEL Muhtarlar Derneği Üyeleri, Muhtarlar, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur Avşar ve Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri katıldı.

Başkan Hançerli şehitlerimize bu vatanın minnettar olduğunu dile getirerek; “Vatanın ve milletin şeref ve namusunu yüceltmek adına canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimize çok şey borçluyuz.” dedi. Başkan Hançerli “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Ne mutlu bize ki bin yıl önceki yüksek ve karakterli ruh ne ise hala, bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye, bu topraklar bizlere vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktalar. Gerek Afrin’de, Doğu ve Güneydoğu’da, gerekse 15 Temmuz’da bunu bizlere bir kez daha gösterdiler. Bu ruh bizde var oldukça devletimiz hiçbir zaman için bölünemez, yıkılamaz, bizim bağımsızlıkla bütünlüğümüz bozulamaz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ruhu bugün Konya’da Afrin için dirildi.Bu millete diz çöktüremeyecekler. Bu savaş hak ile batılın savaşıdır. Şehitlerimize minnettarız ve şehit ailelerine hizmet etmekten şeref duyarız. Aziz Şehitlerimiz ve cephedeki askerlerimiz dualar ediyoruz.”dedi.

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, Karatay Belediyesi’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek; Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye ziyaretleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehit yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hançerli’ye teşekkür ettiler.