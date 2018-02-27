Başkan Hançerli emeklilerle bir araya geldi

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Çelebi Emekli Konağında emeklilerle bir araya geldi. Başkan Hançerli, Çelebi Emekli Konağında emeklilerle çay eşliğinde sohbet etti.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Çelebi Emekli Konağında emeklilerle bir araya geldi. Başkan Hançerli, Çelebi Emekli Konağında emeklilerle çay eşliğinde sohbet etti.

Başkan Hançerli, kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı bölge olan İşgalaman civarında Karatay Belediyesi’nin öz kaynakları ile yaptığı Çelebi Cami’nin arkasında yer alan Çelebi Emekli Konağı’nın büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Karatay Belediyesi tarafından yapılarak Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen Çelebi Halk Eğitim Merkezi’nin bir bölümünün emekli konağı ve Yeni Mahalle ve Çelebi Mahallesi muhtar ofisi olarak tahsis edildiğini söyledi.

“Burası Memleketimize Emeği Geçenlerin Konağı”

Başkan Hançerli emekli konaklarının memlekete emeği geçenlerin konağı olduğunu dile getirerek; emekli büyüklerimize hizmet etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Hançerli “Emekli konaklarından düzenli sağlık kontrolleri doktor ve hemşireler tarafından gerçekleştiriliyor. Karatay Belediyesi emekli konaklarında emekliler hem hoşça vakit geçiriyor hem de gün içinde yapılan ücretsiz ikramlar, düzenlenen geziler ve piknikler emeklilerin hayatlarına renk katıyor.”dedi.

“İlave Nüfus İçin Karatay’ı Hazırlıyoruz”

Başkan Hançerli 1-2 yıl içerisinde İşgalaman civarında eski ev ve çöküntü alanların kalmayacağını belirterek; gerçekleşen kentsel dönüşüm neticesinde büyük bir oranda ilave nüfusun ekleneceğini söyledi. Başkan Hançerli artan nüfusa göre yolların ve yeşil alanların yapılacağını dile getirerek; büyük bir yenilenmeye işaret etti. Başkan Hançerli bodrumunda otopark bahçelerinde kamelyaları olan daha modern bir yapılaşmanın gerçekleşmekte olduğunu vurguladı.

Emekliler hizmetlerden memnun

Emekliler gördükleri güler yüzlü hizmetten çok memnun olduklarını belirterek; “Her saat başı çay servisimiz yapılıyor, kütüphane sayesinde pek çok kitaba ulaşabiliyoruz. Düzenlenen gezilerle pek çok yeri görme imkanı buluyoruz. Şeker, kolestrol, tansiyon değerlerimiz doktor ve hemşireler tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrolleri ile takip ediliyor. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye biz emeklilere sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ederiz.”dedi.