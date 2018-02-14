Başkan Hançerli 14 Şubat’ta 10 nikah kıydı

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, nikah tarihi olarak 14 Şubat'ı seçen çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Sevgililer Gününde nikahları Başkan Hançerli tarafından kıyılan çiftler büyük mutluluk yaşadı.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, nikah tarihi olarak 14 Şubat’ı seçen çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Sevgililer Gününde nikahları Başkan Hançerli tarafından kıyılan çiftler büyük mutluluk yaşadı.

Başkan Hançerli evliliğin özünün sevgi ve saygı olduğunu belirterek; karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyledi. Başkan Hançerli ailenin toplumun temelini oluşturduğunu belirterek; sağlam bir temel üzerinde yükselen aile değerlerinin ülkemiz ve devletimiz için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Toplumun birlik ve beraberliğinin ailede başladığını söyleyen Başkan Hançerli, ailenin bireyin topluma kazandırılması sürecinin büyük bir parçası olduğunu vurguladı.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli nikahlarını kıydığı çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.