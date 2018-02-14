Başkan Altay’dan okuma çağrısı

Selçuklu Belediyesi'nin eğitim ve kültüre olan katkıları ilçeye kazandırılan 58 kütüphane ile devam ediyor. 2017 yılında kütüphane sayısını 2 katına çıkartan Selçuklu Belediyesi kütüphane sayısında Türkiye liderliğini koruyor.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim ve kültüre olan katkıları ilçeye kazandırılan 58 kütüphane ile devam ediyor. 2017 yılında kütüphane sayısını 2 katına çıkartan Selçuklu Belediyesi kütüphane sayısında Türkiye liderliğini koruyor.

Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ederken, kitap ve üye sayısını da arttırmaya devam ediyor. Kütüphanecilik çalışmaları ile yerel yönetimler arasında birinciliğini koruyan Selçuklu Belediyesi, eğitim ve kültür hayatının en büyük destekçisi. Selçuklu’da 2017 yılı adeta kütüphanecilik yılı oldu. İlçenin farklı noktalarında faaliyete geçen yeni kütüphanelerle birlikte daha önce 29 olan kütüphane sayısı 58’e yükseldi. Selçuklu Belediyesi böylece geçmiş yıllarda açtığı kütüphane sayısı kadarını bir yılda ikiye katlayarak yeni bir rekor daha kırmış oldu.

Selçuklu’da faaliyete geçenlerle birlikte yeni kütüphane dağılımı 13 ilkokul, 21 ortaokul, 15 lise ve 9 halk kütüphanesi şeklinde oluştu. Selçuklu’nun 58 kütüphanesinde 365 bin 578 kitap ve 98 bin 522 üye bulunurken 288 bilgisayarla da okuyuculara ücretsiz internet hizmeti sunuluyor. Sürekli yeni yayınlar ve güncel kitaplarla hizmet standardını her zaman üst seviyede tutan Selçuklu Belediyesi kütüphanelerinden günlük ortalama 7 bin kişinin yararlanırken yıl içinde ortalama 612 bin 541 kitap hareketliliği yaşanıyor.

Selçuklu’da okumanın keyfi başka

Selçuklu Belediyesi, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırmak amacıyla da yıl içinde çeşitli aktivitelerle düzenliyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve büyük ilgi gören online kitap okuma yarışmasının ikincisi 28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl tamamen üye katılımlarıyla oluşturulan “kitap ve okuma sevgisi” konulu yıllık bültenin ikincisi “değerler eğitimi” başlığıyla kısa süre içinde yayınlanacak. Yine kütüphanelerden en çok kitap alıp okuyarak ayın okuru seçilenler her ay çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyorlar.

Selçuklu Belediyesi merkez mahallerin yanı sıra Sızma, Tepekent ve Başarakavak gibi dış mahallerde de yeni açtığı kütüphanelerle okuyuculara hizmet sağlarken burada eğitim gören çocukların kitap ve yazarlara olan ilgisini arttırmak için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. “Yazarlar öykülerini anlatıyor” projesi kapsamında Yazar Fatma Tutak 15 Şubat Perşembe Günü Başarakavak Mahallesi’nde öğrencilerle buluşacak. Daha sonra diğer mahallerde de sürecek olan etkiliğe farklı birçok yazar renk katacak.



“Günde en az 15 dakika çocuklarımızla birlikte kitap okuyalım”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“Selçuklu Belediyesi olarak başta SEDEP projesi olmak üzere ilçeye kazandırdığımız okullar, spor salonları ve kütüphanelerle eğitime

olan desteğimiz artarak devam ediyor. Selçuklu’da her yaştan hemşehrimizin kitaba ulaşması için ilçemize 58 kütüphane kazandırdık. Hamdolsun bu noktada çok güzel bir noktaya geldik. Biliyoruz ki geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan bir nesilden geçiyor. Dünya üzerinde son yaşanılan olaylar da göstermektedir ki; geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmamız gerekiyor. Bu noktada bizlerin çalışmalarının yanı sıra tüm anne babalara da buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen her gün en az 15 dakika çocuklarımızla birlikte kitap okuyalım. Göz aydınlığımız yavrularımızın geleceğe daha iyi hazırlanması adına hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.