Başkan Altay personelle buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmet binası ve sosyal tesislerinde hizmet veren belediye personeli ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmet binası ve sosyal tesislerinde hizmet veren belediye personeli ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıl içinde gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleriyle binlerce insana ulaşırken belediye hizmetlerinin halka sorunsuz ulaştırılması noktasında gayret gösteren belediye personelleriyle de bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye hizmet binası ve sosyal tesislerde görev yapan personelle buluşan Başkan Altay, belediyenin halka açılan yüzü olan personellere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerinde standardın hep yüksek tutulduğunun altını çizen Başkan Altay;”Hizmet önceliğimizi vatandaşlarımızın memnuniyeti doğrultusunda sürdürüyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Belediyeciliği her zaman bir hizmet yarışı olarak görüyoruz. Sonuçta hedefimiz insanlara faydalı olmak ve insanların mutlu bir şekilde yaşamalarına gayret etmek. Eğer ortaya bir memnuniyet çıkıyorsa, bu işlerin halkta bir karşılığı varsa bu noktada sizlerin katkısı çok büyük ve çok yüksek. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu konuda da çok yoğun mesai harcıyorsunuz. İnşallah hep birlikte ilçemizi daha ileriye götürmek için gayret sarf edeceğiz” dedi.

“Takım ruhuyla hareket ediyoruz”

Selçuklu’nun ilçenin farklı noktalarında çok geniş bir yelpazede birçok tesise sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay,”Bir taraftan işletmelerimiz faaliyetlerine devam ederken bir taraftan da yenileri yapılmaya devam ediyor. Ayrıca nüfusumuzda her yıl artmaya devam ediyor. Dolayısıyla yapılacak çok iş ve hizmet var. Ama şuna inanıyoruz ki Selçuklu’da bir başarı varsa herkesin bir katkısı var. Hep birlikte bir takım ruhuyla hareket ediyoruz. Bütün dişlilerin parçaları önemli. Bu manada hepimizin büyük bir sorumluluğu var. Sizler hizmet noktasında her zaman hemşehrilerimle karşılaşıyorsunuz ve adeta belediyemizin yüzüsünüz. Hamdolsun sizlerin de gayretleriyle bugüne kadar çok iyi geldik. İnşallah bundan sonra da aynı gayret ve azimle halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.