Başkan Altay: “Mümin daima güçlü olacak, bizim Allahımız var”

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan’ül Vaizin Tahir Büyükkörükçü’nün vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan’ül Vaizin Tahir Büyükkörükçü’nün vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay mesajında, “Vefatının sene-i devriyesinde, ömrünü İslam’a adamış, vaazları ile insanlara ışık tutmuş, sadece Konya’mızın değil, ülkemizin önemli değerlerinden ve hocalarından Sultan’ül Vaizin, merhum Tahir Büyükkörükçü hocamızı rahmetle anıyorum. Şehrimizin manevi havasına damgasını vuran önemli şahsiyetlerden Tahir Büyükkörükçü hocamız sohbetleri, muhabbetti ve tavsiyeleri ile aramızda olmaya devam ediyor. O’nun mesajları hala kulaklarımızda ve gönlümüzde. Allah ondan razı olsun, bizi cennetinde buluştursun inşallah” dedi.

Başkan Altay, Tahir Büyükkörükçü hocanın, “Dünya’da sıkıntı, gam ve kederlere karşı Mümin daima güçlü olacak çünkü Bizim Allahımız var” tembihini de hatırlatarak özellikle gençlerin geleceğe bu pencereden bakmasını istedi.

Konya eski müftüsü ve Kapu Cami vaizi Tahir Büyükkörükçü, 1925 yılında Konya’da doğdu. 20. yüzyılın önemli İslam âlimlerinden olan Büyükkörükçü, 5 Mart 2011 günü 06:00 sularında vefat etti. Sultan’ül Vaizin Tahir Büyükkörükçü, yüzbinlerin katılımıyla uzun yıllar vaizlik yaptığı Kapu Cami’nden son yolculuğuna uğurlanmıştı.