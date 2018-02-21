Başkan Akyürek, Ilgın’da yatırımları inceledi

Konya Ilgın’da büyükşehir yatırımlarını inceleyerek Yerel Buluşmalar programında muhtarlar, STK temsilcileri ve teşkilat mensupları ile buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ilgın’a 2014-2018 döneminde yapılan yatırım tutarının ise 87 milyon lira olduğunu söyledi.

Konya Ilgın’da büyükşehir yatırımlarını inceleyerek Yerel Buluşmalar programında muhtarlar, STK temsilcileri ve teşkilat mensupları ile buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ilgın’a 2014-2018 döneminde yapılan yatırım tutarının ise 87 milyon lira olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın ilçelerinde gerçekleştirdiği yatırım incelemeleri ve Yerel Buluşmalar programlarını Ilgın’da sürdürdü. Ilgın’da muhtarlar, STK temsilcileri, teşkilat mensupları ve Meclis üyelerinin katıldığı “Yerel Buluşmalar” programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti iktidarıyla Konya’nın bir atılım dönemi yaşadığını belirterek, “Yapılan çok sayıda yatırımla Konya merkez artık dünya şehirleri ile kıyaslanır hale geldi. Şehrimiz, artık yüksek bir standarda kavuştu. Son dönemlerde de bunun uluslararası yansımaları oldu. Çok sayıda uluslararası ödül aldık. Dünya İpekyolu Şehirleri Birliği’nden İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği’ne; Dünya Belediyeleri Birliği’nden Dünya Tarihi Şehirler Birliği Yönetimi’ne kadar uluslararası birliklerin yönetimine girdik. Konya Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Dünya Belediyeleri Birliği’nin eş başkanlığını yürütüyor” diye konuştu.

“Tüm ilçelerde su ve kanalizasyon için 800 milyon lira harcandı”

2014’ten sonrasının Konya’nın tamamının topyekün kalkınmasını amaçlayan bir dönem olduğunu söyleyen Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Konya’nın 28 metropol ilçeye daha kavuştuğunu dile getirdi. 2014’te mahalleye dönüşen beldelerin altyapısını, kanalizasyonu ve su işlerini bitirmeyi ilk hedef olarak ele aldıklarını kaydeden Başkan Akyürek, Konya genelinde su ve kanalizasyona şu ana kadar 800 milyon lira harcadıklarını dile getirdi.

Ilgın’a yapılan toplam yatırım tutarı 87 milyon lira

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası sadece kanalizasyon için Ilgın merkezde 15 milyon liralık ihale yaptıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, “Şimdi prestij cadde çalışması başladı ve bu sene tamamlanmış olacak. Bütün ilçelerimizde kadınlarımız için özellikle şehir konağı sözü vermiştik. Yüzme havuzlu, spor salonlu, meslek edindirme kursları olan. Bunları da büyük oranda hayata geçirdik. Ilgın da şu anda şehir konağını kullanıyor. KOMEK büyük ilçelerimizin tamamında açıldı. Ilgın KOMEK’ten bugüne kadar 5 binin üzerinde kardeşimiz faydalandı. Şehrimizin her alanda kalkınması için Büyükşehir imkanları ile ilçe imkanlarını buluşturmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Başkan Akyürek, Ilgın’da 2014-2018 döneminde şu ana kadar toplamda yapılan yatırım tutarının ise 87 milyon lira olduğunu söyledi.

“Allah milletimizi, memleketimizi düşmanlardan muhafaza etsin”

Konuşmasında, sömürgeci ve emperyalistlerin bu coğrafyaya gözlerini diktiğini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’nin lider ülke olması için bütün gayretini ortaya koymaya devam edeceğini söyledi. Başkan Akyürek şöyle devam etti: “Türkiye kendisine biçilen elbiseyi dar bulduğu için Suriye’de, Irak’ta veya dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıp mücadele ediyorlar. Türkiye büyüyemesin diye uğraşıyorlar. Askerlerimiz niye Afrin’de? Türkiye’yi parçalamak isteyenlerle mücadelemizi Hatay’da değil, Gaziantep’te değil, Afrin’de verelim diye askerlerimiz orada. Niye El-Bab’talar? Türkiye’yi korumak için, Türkiye’nin parçalanmasını önlemek için. Ülkemize bölmek isteyenler Allah’ın izniyle muvaffak olamayacaklar. Cenab-ı Hakk, şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Bizleri şefaatlerinden mahrum etmesin. Milletimizi, memleketimizi düşmanlardan muhafaza etsin. Vatanımızı bölüp parçalamak isteyenlere Allah’ın izni ile fırsat vermeyeceğiz.”

“Hükümetin ve büyükşehirin desteği bizi daha güçlü kılıyor”

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, ‘Gez dünyayı gör Konya’yı’ sözünün AK Parti iktidarı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önemli katkıları ile çok daha anlamlı hale geldiğini belirterek, bugün sadece ülkemiz için değil dünya için en yaşanabilir şehirlerden birinin Konya olduğunu dile getirdi. Karahan; “Hükümetimiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz Konya’nın tamamında önemli projelere imza attı. AK Parti İl Başkanımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın dertlerimizle dertlendiğini biliyoruz. Sizlerin desteğinizi arkamızda hissetmek, bizleri daha güçlü, daha iradeli ve kararlı kılıyor. Ilgın Belediyesi olarak her bir mahallesini daha güzel daha yaşanılabilir hale getirmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“2019 için Ilgın’dan rekor bekliyoruz”

AK Parti İl Başkanvekili Hasan Çiftçi ise konuşmasında bir yanda Doğu ve Güneydoğu ile Afrin’de büyük bir mücadele verilirken bir yandan da belediyelerin büyük hizmetlere imza attıklarının altını çizerek 2019 için Ilgın’dan AK Parti’ye rekor destek sözü istedi.

AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, CHP İlçe Başkanı Mustafa Kozan ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin katıldığı “Yerel Buluşmalar” programının sonunda katılımcıların talepleri dinlendi. Programın ardından Ilgın Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu’na geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindeki heyet, eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Akyürek burada Büyükşehir Belediyesi tarafından okula kurulan kütüphanede de incelemelerde bulundu.

Ilgın prestij caddelerine 10 milyon lira

Daha sonra Nevzat İspir Caddesi’ndeki çalışmaları inceleyen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye tahsis edilen otobüsün teslim törenine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Otobüs filomuza bir otobüs daha ekliyoruz ve Ilgın’ın toplu ulaşımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda yol çalışmalarının, prestij cadde çalışmalarının da buluştuğu bir konumdayız. Ilgın’da şu ana kadar 10 milyon liralık prestij cadde çalışmasına imza attık, 5 milyon liralık da bir ihalemiz daha var. Bu çalışmalarımız bu yıl da devam edip böylece Ilgın merkezde yeni bir döneme, yeni şehircilik anlayışına hep birlikte geçmiş olacağız” diye konuştu.



Şehir konağı ve esnaf ziyaretleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindekiler, Ilgın programı kapsamında Ilgın Şehir Konağı’nı da ziyaret etti. Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren şehir konağında eğitim gören kursiyer ve öğretmenler, ilçeye böyle önemli bir yatırımı kazandıran Başkan Akyürek’e teşekkür etti.

Başkan Akyürek, Ilgın’da esnafları ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet etti.