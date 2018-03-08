Başkan Akkaya’dan, kadın personele idari izin

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar münasebetiyle bir araya gelip günlerini kutladığı kadın personele 1 günlük idari izin verdi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar münasebetiyle bir araya gelip günlerini kutladığı kadın personele 1 günlük idari izin verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye çalışan kadın personelle bir araya gelerek günlerini kutladı. Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, “Akşehir Belediyemizde her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle böyle küçük mütevazi bir buluşmayla belediyede çalışan hanım kardeşlerimizin günlerini kutluyoruz. Hanımlarımızın değerini bir güne sığdırmak, bir günde kutlamak doğru değil. Kadınlarımız bizim hem anamız, hem eşimiz olarak toplumumuzun her şeyi. Kadınlarımız analık noktasında istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde en önemli sanatkarlardır” diye konuştu.

Tarihimizin Hayme Ana, Zübeyde Hanım ve Kurtuluş Savaşı sırasında mücadeleleriyle ve azimleriyle efsane haline gelmiş ve adını altın harflerle yazdırmış nice kadınlarla dolu olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, onlara da Allah’tan rahmet diledi. Konuşmasının ardından kadın personele çiçek veren Başkan Akkaya, Kadınlar Günü münasebetiyle de belediyede çalışan tüm kadın personele bir gün idari izin verdi.

Kadınlar Günü münasebetiyle Belediye Meclis Salonu’nda yapılan etkinliğe Başkan Akkaya’nın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile belediyede çalışan memur, işçi, taşeron işçi ve stajyer öğrenci olan bayanlar katıldı.