Başkan Akkaya’dan Afrin Gazisine ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Topuz'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Topuz’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afrin Kuri Tepe’de terör örgütünün hava saldırısında şarapnel parçalarıyla sol bacağından yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Topuz, Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesinde gördüğü 1 haftalık tedavisinin ardından Akşehir Sorkun mahallesindeki baba evine getirildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaralı Uzman Çavuş Süleyman Topuz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Salih Akkaya “Afrin’de ülke güvenliğimizi tehdit eden unsurların temizlenmesi, bölge halkının terör örgütlerinin baskısından kurtarılması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması amacıyla; devletimizin tamamen uluslararası meşru haklara dayanarak başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda değerli hemşehrimiz Süleyman kardeşimiz yaralandı. Kendisi tedavisi için Türkiye’ye geldi. Akşehirli hemşerimizi, AK Parti İlçe Başkanımız Abdurahman Çardakoğlu ile beraber ziyarete geldik. Şu anda gayet sağlıklı, kendisine Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sadece Süleyman kardeşimiz değil, bu operasyonda şehit olan bütün Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şerefli ordumuz, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda büyük başarılara imza atarak, yüksek karakterini geçmişte olduğu gibi bu gün de tüm dünyaya ispatlıyor. Mehmetçiğimiz bu kış şartlarında olumsuz koşullarda; kanıyla canıyla mücadele ediyor. Terör örgütlerinin bertaraf edilmesi hususunda Zeytin Dalı Harekatını başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, operasyonda görev yapan kahraman askerlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Piyade Uzman Çavuş Süleyman Topuz’un babası Sami Topuz da oğlunun operasyonda yaralanmasından dolayı üzgün olmadıklarını şehit düşse bile mutluluk duyacaklarını, önemli olanın vatan olduğunu söyledi. Baba Sami Topuz, “Devletimize Allah zeval vermesin. Hiçbir askerimizin burnu kanamasın isteriz. Allah’ım beterinden saklasın, kimsenin evlatlarına Allah’ım keder ve acı vermesin” diye konuştu.