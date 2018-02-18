Başbakan Yıldırım: Osmanlı tokadını görmek isteyen…

Başbakan Binali Yıldırım, Osmanlı tokadını görmek isteyenlerin Fırat Kalkanı’na ve Afrin’e bakması gerektiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Osmanlı tokadını görmek isteyenlerin Fırat Kalkanı’na ve Afrin’e bakması gerektiğini söyledi.

Partisinin Ankara İl Kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Osmanlı tokadını görmek isteyenlerin Fırat Kalkanı’na ve Afrin’e bakması gerektiğini söyledi.

Başbakan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ankara geleceğimizin de şehridir. Mustafa Kemal Paşa’nın şehri, başkent Ankara’dan öncelikle Afrin’de destan yazan Mehmetleri selamlıyorum. Sözlerimin başında, sayın Cumhurbaşkanım, dün Hakk’ın rahmetine kavuşan İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanımız Vasfi Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kalbi Ankara’dayız. 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu salonu hınca hınç doldura, sevdası ile gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız. AK Parti siyaseti toplumsal kardeşliğin, barışın teminatıdır. 16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. 81 ilimize hizmet götürdük. 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik, ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de ülkeyi böldürtmeyiz. Darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, korkmadı. Sevdamızı, mevzimizi asla terk etmedik.