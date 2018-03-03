Başbakan Yıldırım Konya’da

Partisinin Konya İl Komgresi’nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, merhum Necmettin Erbakan’ı anarak, “Hocamız tüm baskılara rağmen duruşunu bozmadı.” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, “Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor, Racu’yu da teröristlerden temizlediler.” dedi.

Yıldırım, partisinin Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Konya 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak partililere hitap etti.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı salonda “Sayın Başbakanım” diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, partilileri selamladı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin’de terörle mücadele ederken hayatını seve seve feda eden şehitler başta olmak üzere bütün şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere hayırlı, uzun ömür dileyen Yıldırım, “Bu yiğitler, bu bayrak için bu vatan için canlarını verdiler. Onlara borcumuz var. Bu borcu ödemek için birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz, kardeş olacağız. Aramıza ayrı gayrı, fitne fesat tohumu ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

“Daha çok gayret edeceğiz, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz”

Hazreti Mevlana’nın, “Dağınıklık, perişanlık, insanların birbirleriyle anlaşamamaları, hep nifaktan, ikiyüzlülükten meydana gelir. Rahatlık, huzur, kutluluksa birlikten doğar. Bir memlekette birlik olmazsa o memleket perişan olur.” sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu nasihata kulak veriyoruz. İşte burada 81 milyonun kardeşliğini görüyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak, Alevi, Roman, Sünni hep biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Daha çok gayret edeceğiz, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Çok çalışacağız, ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çıkaracağız. İşte o zaman aziz şehitlerimize borcumuzu ödemiş oluruz. Ak kadrolar, ak kadınlar, gençler, sizler Türkiye’nin bugünü, gururu, yarınısınız, geleceğisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Allah inandığımız bu yoldan bizleri ayırmasın. Konya’nın huzuru, kardeşliği, buradan bütün coğrafyaya hatta bütün dünyaya yayılsın. Hazreti Mevlana’nın irfanı bütün insanlığın sıkıntılarına şifa olsun.”

Konya’nın, Anadolu’nun kalbi olduğunu, Hazreti Mevlana, Şemsi Tebrizi, Sadreddin Konevi, Anadolu’nun, Selçuklu’nun ve Cumhuriyet’in manevi mimarlarının bu şehirde bulunduğunu belirten Yıldırım, “Allah bu ülkeye hizmet etmiş bütün dava adamlarına, irfan sahiplerine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Konya’nın, Türkiye’ye kazandırdığı lider, 28 Şubat’ta vefatının seneidevriyesini andığımız cennet mekan Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anıyoruz.” dedi.

“Onun tek bir derdi vardı; değerleriyle barışık bir Türkiye”

Erbakan’ın, Türkiye’nin zor şartlarında siyaset yaptığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bütün baskılara, tehditlere, imkansızlıklara rağmen hocamız, duruşunu bozmadan davasını anlattı. Onun tek bir derdi vardı; değerleriyle barışık bir Türkiye. O, Türkiye’nin birliği, beraberliği, kardeşliği için çalıştı. Çatışmayı gerilimi değil emeği, alın terini, Hakk’ı esas aldı. Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Abdülhamid Han’ın izinden gitti. Onun tarih şuurunda Cumhuriyet’in kazanımları, Osmanlı’nın ve Selçuklu’nun hattıyla buluştu. ‘Önce ahlak ve maneviyat’ dedi. Maneviyatı reddederek hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Anadolu’nun temiz gençlerine büyük hedefler gösterdi. Halka ve milli iradeye saygısı olmayan vesayetçiler tarafından ne yazık ki milletine hizmet etmesi engellendi.”

28 Şubat sürecinde siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale edildiğini, halkın seçtiği hükümetin zorbalıkla düşürüldüğünü dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

“28 Şubat siyasi tarihimizde kara bir lekedir. Sermaye, medya, sivil toplum kuruluşları da ne yazık ki bu darbeye destek verdi. Darbeciler, yaptıkları işin bin yıl süreceğini iddia ettiler ancak zulüm ile abat olan er geç berbat olur. Gençler, 28 Şubatçılar berbat oldular mı? Şimdi hesap veriyorlar mı? Verecekler. Her kim siyasi iradeye, millet iradesine karşı çıkarsa yaptığının hesabını da mutlaka verecek. Bu zilleti yapanlar unutuldu ancak bu ihaneti yapanları bu millet unutmayacak. Uydurdukları irtica yaftasıyla milletin değerlerine saldırdılar. Vatanın öz evlatlarına ülkeyi dar ettiler.”

Afrin mesajı

Bu sırada salondaki partililerin “Başbakan bizi Afrin’e götür” sloganına Yıldırım, “Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz, destan yazıyor, Racu’yu da teröristlerden temizlediler. Eğer ihtiyaç olursa sizler, her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz.” karşılığını verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini sırasında Konya’nın, 81 milyon vatan evladının FETÖ’ye karşı dimdik durduğunu, darbecilere darbeyi vurduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Konya, o gün ay yıldızlı bayrağı indirtmedi, ezanları dindirtmedi. Kadın erkek, genç yaşlı meydanlara indiniz demokrasiye sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımıza, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. FETÖ’cü hainlerin, onların arkasındaki şer odaklarının oyunlarını bozdunuz. Konya her zaman demokrasiden yana oldu. Konya, Anadolu’nun çimentosu oldu. Konya hiçbir zaman desteğini bu kutlu yürüyüşte bizden eksik etmedi. Her seçimde rekor destek verdiniz. Kasım seçimlerinde yüzde 74, 2007 referandumunda yüzde 84, 2017 halk oylamasında yüzde 73, Cumhurbaşkanını seçerken yüzde 75 destek verdiniz. Sağ olun, var olun sevgili kardeşlerim.”

Başbakan Yıldırım’ın, Konya’nın rekorlar şehri olduğunu dile getirerek, “Gençler, Konya, 2019’da yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Yeni bir rekora imza atacak mısınız?” diye sorması üzerine, salondakiler “Evet” karşılığını verdi.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Biz burada kongre icra ederken şu anda Mehmetçiklerimiz Racu’yu fethettiler, Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte. Allah onlardan razı olsun. Allah nice fetihlerin önünü açsın. Allah, sadece toprakları değil gönülleri fethetmeyi nasip eylesin.” dedi.

Davutoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen, AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Mehmetçik’in mücadelesinin devam ettiğini belirten Davutoğlu, “Biz burada kongre icra ederken, şu anda Mehmetçiklerimiz Racu’yu fethettiler, Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte. Allah onlardan razı olsun. Allah nice fetihlerin önünü açsın. Allah, sadece toprakları değil gönülleri fethetmeyi nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.

“Bugün Afrin’de destanlar yazılıyor”

Türkiye güçlendikçe, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ettikçe, ülkenin önüne set çekmek isteyenlerin birtakım kumpaslar kurduğunu anlatan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

“Bu kumpasların devamı mahiyetinde Suriye üzerinden Türkiye kıskaca alınmaya çalışıldığında da elhamdülillah dirayetle, kararlılıkla üstüne gidildi ve bugün Afrin’de destanlar yazılıyor. Allah bu yolu açanlardan razı olsun. Şunu, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi konuşanlar bilmelidir; Türkiye’nin Suriye politikası her daim Suriye halkının ve Suriyelilerin iradesiyle aynı ölçüde gelişmiştir. Bu politikanın esası öncelikle barışçıl çözümdü. Yaklaşık bir yıl, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hepimiz bu Esad’ı kendi halkına karşı savaşmamak için, kendi ordusunu kendi halkına karşı ileri sürmemek için ikna etmeye çalıştık. Doğru da yaptık. O bunu dinlemeyince, mülteciler kapımıza geldiğinde o zavallı kardeşlerimize, zulümden kaçan kardeşlerimize kucak açtık. Doğru da yaptık. Eğer açmasaydık, onlarda aynı günlerdir televizyonlarda izlediğimiz Doğu Guta’daki kimyasal silah saldırınalarına muhatap olacaklardı.”

“Yiğit Mehmetçik ile aynı topraklarda kan döküyor”

Suriye muhalefeti barışçıl bir çözüm aradığında onlara ülke kapılarını açtıklarına işaret eden Davutoğlu, “Eğer açmamış olsaydık, bugün Astana’da, Soçi’de, Cenevre’de Türkiye ile beraber oturan Suriye muhalefeti olamazdı.” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Özgür Suriye Ordusu’nun Türkiye tarafından güvenliğinin sağlanması için özellikle sınırda tutulduğuna vurgu yaparak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün eleştirilen o Özgür Suriye Ordusu yiğitleri, yiğit Mehmetçik ile aynı topraklarda kan döküyor. Selam olsun Suriye’nin yiğit insanlarına ve onlara yardıma koşan, Türkiye’yi kuşatmadan kurtaran Mehmetçik’e. Doğu Guta’da katliam yapanlara sesini çıkarmayanlar, Türkiye’ye ‘Afrin operasyonunu durdurun’ diyorlar. Suriye’ye her türlü milisi sokanlara ses çıkarmayanlar, ‘Siz niye Özgür Suriye Ordusu’na destek oluyorsunuz’ diye soruyorlar. YPG’ye destek veren Amerika Birleşik Devletleri’ne ses çıkarmayanlar, Türkiye’nin kendi sınırlarını koruma teşebbüslerine engel olmaya çalışıyorlar. Kim ne yaparsa yapsın, bugün Türkiye’ye kurulan bütün tuzakları yıkacak, yerle bir edecek bir AK Parti iktidarı vardır.”

“Trol ahlaksızlığına karşı seferberlik ilan etme günüdür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki “istifa” iddiaları üzerine, “Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik adımlardır.” açıklamasını yaptığını hatırlatan Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu doğru ve haklı çıkışı buradan bir kez daha teyit ediyor, takdirle karşılıyoruz. Bir hareket içinde ya dava ahlakı olur, ya trol ahlakı. İkisi birden olmaz. Çünkü trol ahlakı bu hain FETÖ çetesinin bize bulaştırdığı bir hastalıktır. Kimliğini, kişiliğini saklayan, haysiyetsiz birtakım insanlar, sosyal medyanın perdesi arkasına saklanıp, bu davaya ömrünü, gecesini, gündüzünü, terini katmış insanlara itibar suikasti yapmaya kalktılar. Konya ve Türkiye’deki dava arkadaşlarımız bilir. Bütün bunları sabırla karşılayan ve bunlara karşı sadece Rabbine ve milletine sığınan bütün kardeşlerime sesleniyorum; bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle, bu trol ahlaksızlığına karşı seferberlik ilan etme günüdür. Kim bu hareketin içine fitne sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirine karşı kışkırtmaya çalışırsa, kim en ağır iftiralarla, sahte kimliklerin arkasına saklanıp, bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız. Kim olursa olsun. Çünkü trol ahlaksızlığı aslında bir ahlak terörüdür. Terörün iyisi kötüsü olmadığı gibi trolün de iyisi kötüsü, bizim yanımızda veya karşımızda olanı olmaz.”

AK Parti teşkilatlarına, “Küçük şahsi çekişmelerin aranıza girmesine izin vermeyin” tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, “Konya’yı, partimizi tek bir vücut yapalım. 2019’a giderken ülkemizi tek bir yumruk yapalım Allah’ın izniyle.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da birer konuşma yaparak, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.