Bamyanın kilosu 150 liraya ulaştı

Sağlık açısından birçok hastalığa iyi geldiği söylenen ve çok şifalı bir bitki olan bamyanın kilosu, kırmızı etin fiyatını 3'e katlayarak 150 lirayı buldu.

Sağlık açısından birçok hastalığa iyi geldiği söylenen ve çok şifalı bir bitki olan bamyanın kilosu, kırmızı etin fiyatını 3’e katlayarak 150 lirayı buldu.

Sağlık açısından oldukça şifalı bir bitki olan ve çoğu vatandaşın gram ile alabildiği bamyanın fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Piyasada kırmızı etin kilogram fiyatı 45-50 lira civarındayken bamyanın kilogram fiyatı ise 150 liraya ulaştı.

Şifalı bitkileri araştıran aktar Koray Özkılıç ise, bamyanın narin ve kibar bir bitki olduğu için zamanında toplanıp zamanında ipe dizilmesi gerektiğini ifade etti.

Özkılıç, “Çiçek bamya diğer ismi ile altın bamya eylül ayında ürününü verir. Bamya biraz narin ve kibar bir bitkidir. Genelde güneş doğmadan sabah saat 05.00 gibi toplanmaya başlar. Öğlen sıcağı çıkmadan da ipe dizilmesi gerekir. Bamyanın en küçük özelliği küçükken toplanmasıdır. Ne kadar küçük, çiçek halinde toplanırsa o kadar kaliteli ve güzeldir. Bamyanın yağ çözücü, zayıflatıcı, erkeklerde prostata karşı yararlı, kabızlığa karşı koruyucu etkisi vardır. Bağırsakları çalıştırdığı için de koliteyi engeller” dedi.

GRAM HESABI ALINIYOR

Son olarak bamyanın kilogram fiyatının 150 lira olmasından ötürü vatandaşların da tüketmek için 100 gram halinde alabildiklerini aktaran Özkılıç sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bamya şuan ki 130-150 lira bandındaki fiyatını 2 gün sonra çeyrek altın fiyatına çıkarırsa hiç şaşırmayın. Zaten geçen sene ürün azlığından dolayı çeyrek altın ile yarışacak hale gelmişti. Altın bamya denilmesinin sebebi de bundan kaynaklanıyor. Örneğin şuan için bamyanın 100 gramı 13 lira ama bu fiyatı 15 gün sonra 15 lira görürseniz şaşırmayın. Kilogram fiyatı 150 lira. Genelde bamyayı düğün yapan kişiler kilogram olarak alır. Onun dışında evde tüketmek için alan vatandaşlar 100 gram alıyor. 100 gramında da bir yemek çıkar bu da 13 lira ediyor.”