Bakan Zeybekci rakamı açıkladı! 100 milyar dolar…

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018'de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “2018’de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018’de Türkiye’de özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını belirterek bu yatırımların büyüme, istihdam, ihracat ve cari açık gibi verileri doğrudan etkileyeceğini bildirdi.

Zeybekci, Pamukkale ilçesinde bir inşaat malzemesi mağazasının açılışına katıldı.

Dünyada inşaat sektöründe Türkiye’nin söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Zeybekci, Türk müteahhitlerin 400 milyar dolara yakın proje yaptığını, tüm zor projelerin altından kalktığını anlattı. Zeybekci, Türkiye’nin bu noktaya “felaket tellallarına, bedduacılara, işgalcilere, kara propagandalara rağmen” geldiğine dikkati çekti.

TSK’nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Zeybekci, şöyle konuştu:

“Şimdi aslanlarımız, Mehmetlerimiz yeri göğü düşmanın başına yıkıyor. Elhamdülillah, Türkiye’de negatif yönde tüy kıpırdamıyor ve hareket asla yok. Tüm Türkiye ayakta, her şeyiyle. Bu coğrafya bize ecdadın emanetidir. Bu coğrafyada söz söyleyecek biri varsa o da Türkiye ve bu millettir. Bugüne kadar suskunluğumuzu acizliğimiz zannettiler. Allah’ın izniyle bize yan gözle bakan gerek içerde gerekse dışarıda, nerede olursa olsun herkese bu milletin evlatları hesap sormaya başladı ve devam edecek. Onları o inlerine, o beton yığınlarının arasına gömecek. Suriye’de barışı, demokrasiyi temin edecek.”

Bu ortamda Türkiye’nin dünyada büyümede bir numara olduğunu dile getiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili ümidimiz artarak devam ediyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentilerimiz devam ediyor. Türkiye’nin büyüme rakamlarını hep revize ettiler. 2018’de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak, cari açığı, ithalatımızı aşağıya çeken etkisi olacak.”

Zeybekci, daha sonra firmanın açılışını yaptı, ardından bir otomobil modelinin tanıtım toplantısına katıldı.