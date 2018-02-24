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Bakan Zeybekci rakamı açıkladı! 100 milyar dolar…

  • Giriş Tarihi: 24.02.2018 17:04
  • Güncelleme Tarihi: 24.02.2018 17:05
Bakan Zeybekci rakamı açıkladı! 100 milyar dolar…

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018'de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “2018’de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018’de Türkiye’de özel  sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını belirterek bu  yatırımların büyüme, istihdam, ihracat ve cari açık gibi verileri doğrudan  etkileyeceğini bildirdi.

Zeybekci, Pamukkale ilçesinde bir inşaat malzemesi mağazasının  açılışına katıldı.
Dünyada inşaat sektöründe Türkiye’nin söz sahibi bir ülke olduğunu  vurgulayan Zeybekci, Türk müteahhitlerin 400 milyar dolara yakın proje yaptığını,  tüm zor projelerin altından kalktığını anlattı. Zeybekci, Türkiye’nin bu noktaya  “felaket tellallarına, bedduacılara, işgalcilere, kara propagandalara rağmen”  geldiğine dikkati çekti.

TSK’nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Zeybekci, şöyle  konuştu:

“Şimdi aslanlarımız, Mehmetlerimiz yeri göğü düşmanın başına yıkıyor.  Elhamdülillah, Türkiye’de negatif yönde tüy kıpırdamıyor ve hareket asla yok. Tüm  Türkiye ayakta, her şeyiyle. Bu coğrafya bize ecdadın emanetidir. Bu coğrafyada  söz söyleyecek biri varsa o da Türkiye ve bu millettir. Bugüne kadar  suskunluğumuzu acizliğimiz zannettiler. Allah’ın izniyle bize yan gözle bakan  gerek içerde gerekse dışarıda, nerede olursa olsun herkese bu milletin evlatları  hesap sormaya başladı ve devam edecek. Onları o inlerine, o beton yığınlarının  arasına gömecek. Suriye’de barışı, demokrasiyi temin edecek.”

Bu ortamda Türkiye’nin dünyada büyümede bir numara olduğunu dile  getiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili ümidimiz artarak devam ediyor.  Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentilerimiz devam ediyor. Türkiye’nin büyüme  rakamlarını hep revize ettiler. 2018’de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör  eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye,  istihdama, ihracatımıza etkisi olacak, cari açığı, ithalatımızı aşağıya çeken  etkisi olacak.”

Zeybekci, daha sonra firmanın açılışını yaptı, ardından bir otomobil  modelinin tanıtım toplantısına katıldı.


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