Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik istismar konusunda 'Kimyasal Hadım' seçeneğinin 2-3 gün içerisinde gündeme geleceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik istismar konusunda ‘Kimyasal Hadım’ seçeneğinin 2-3 gün içerisinde gündeme geleceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismarla ilgili olarak ,”Kimyasal hadım da gündeme gelecek” dedi. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuğun cinsel istismarına karşı 6 bakanlı komisyon kurulduğunu söylemişti.

Bozdağ, “Hükümetimiz bünyesinde ilave tedbirler için 6 bakandan oluşan komisyon oluşturuldu. Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesisidir. Çocuklarıma dönük cinsel istismar suçu başta olmakla birlikte bunu tamamıyla ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla yapılacak bir şey değil. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz. Bu konuda duyarlılığı birlikte artırmalıyız. Sadece cezalar ile bu meseleyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi gerek. Tabi en ağır cezalar verilecektir. Bu işin bir boyutu yani çocuklarımızın istismar edildikten sonra bir caydırıcı boyutu var. Burada sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir. Birlikte mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.