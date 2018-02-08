Bakan Canikli: O iddiaların hepsi yalan

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonunda sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddialar için, "Onlar sivil gibi görünen, etek giymiş teröristler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonunda sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddialar için, “Onlar sivil gibi görünen, etek giymiş teröristler” dedi.

Kurulu’nda söz alarak Türkiye’nin Afrin’e başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin konuştu.Bakan Canikli, Afrin operasyonunda sivillerin öldürüldüğü haberlerinin algı oluşturmaya yönelik olduğunu öne sürerek, “Onlar sivil gibi görünen, etek giymiş teröristler” ifadelerinde bulundu.

Bakan Canikli şu ifadelerde bulundu;

“Gerçekten masum insanların en ufak bir zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbir alınıyor, harekât planları da buna göre dizayn edildi, buna göre gerçekleştiriliyor; buna göre planlandı, buna göre gerçekleştiriliyor. Sivil kaybı şu olabilir: Etek giyen teröristler var. Bu doğru gerçekten. Burada da aynısını yapıyorlar yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle.

Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir; karıştırmamak lazım, onlar sivil değil, onlar terörist. Ama özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Ama orada esas katliamı yapan, zorla askere, oradaki insanları, çocukları askere almaya, sözde askere almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden -sayısız örnekleri var- terör örgütü.

Konuşulması gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa, bunun eleştirilmesi gerekiyor; katliam varsa katliam bu. Ve sivilleri canlı kalkan yapan terör örgütü, bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor ve meskûn mahallerden çıkmalarına izin vermiyor, bunu zorla engelliyor, insanları hapsediyor; şu anda binlerce insan hapiste orada. Kim onlar biliyor musunuz? Sivil insanlar, masum insanlar. Çocuklarının askere gitme, daha doğrusu terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanlar bunlar, hapisteler şu anda, zindanlarda tutuluyorlar; katliam bu ve terör örgütü tarafından gerçekleştiriliyor.”