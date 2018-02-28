Bakan Ağbal açıkladı! Hepsi internetten yapılacak

Maliye Bakanı Ağbal "2018 sonunda vergi dairesinde gerçekleşen tüm işlemler internetten yapılabilecek" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal “2018 sonunda vergi dairesinde gerçekleşen tüm işlemler internetten yapılabilecek” dedi.

Mükellefler internet üzerinden vergi borcunu ödeyebilecek, uzlaşma talebinde bulunabilecek. Elektronik ortamda verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin, hukuki sonuçları itibarıyla kağıt ortamında verilenlerle farkı olmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından yerine getirilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, rapor gibi belgelerin elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin esasları belirledi.

Buna göre, internet üzerinden yapılacak işlemler için gerçek kişiler adına, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri oluşturulacak. İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, sistem üzerinden istenen bilgileri girerek şifre alabilecekler.

İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla; borç ödeme yanı sıra uzlaşma talebinde bulunulması, mükellefiyet durum yazısı alınması, özelge talep edilmesi, işe başlama bildiriminde bulunulması, tecil talebi yanı sıra genel dilekçeler de verilebilecek.

Elektronik ortamda verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin, hukuki sonuçları itibarıyla kağıt ortamında verilenlerle farkı olmayacak.

“Tüm işlemler yapılabilecek”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak, 2018 sonunda vergi dairesinde gerçekleşen tüm işlemlerin internetten yapılabiliyor olacağı bilgisini paylaştı.