Bağımlıyız… - Özge Karayılan - Yeni Meram Gazetesi

Bizim neslin kronik hastalığı galiba sosyal medya bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı olabilir.

Artık küçücük bebekler teknoloji ustası olarak dünyaya geliyorlar ve ellerinden telefonlar tabletler düşmüyor

Bizim gibi büyükler ise telefonları olmadan sokağa çıkamıyor.

Sokakta ise başlarını telefondan kaldıramıyor.

İşin ilginç olan yanı ise bizim yaşlı olarak tabir ettiğimiz jenerasyon.

İlk önce çok kızdılar bu duruma, kabullenmek istemediler ancak onlar da fazla dayanamadı.

Yavaş yavaş kendilerine akıllı telefonlar edindiler ve başlarını o telefonlardan kaldıramamaya başladılar.

Ardından kendilerine sosyal medyadan çeşitli hesaplar açıp, günlerini orada geçirmeye başladılar.

Evet, durum bundan ibaret,

Sizin de hiç yabancı olmadığınız durumlar değil mi?

Artık kimsenin kimseye kızmaya hakkı yok.

Teknoloji var oldukça, her gün gelişmeye devam ettikçe bizler de teknolojinin esiri olmaya devam edeceğiz.

Peki bu durumu nasıl daha yaşanabilir hale getirebiliriz acaba bunu düşündük mü hiç

Bağımlı olmak yerine ihtiyaçlarımızı görüp, hayatımızı kolaylaştırdığımız bir araç olarak kullanabiliriz miyiz.

Bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılmış, kurtulmama yolları sıralanmış

Bilmem işinize yarar mı ama bende onlardan birkaç tanesini sizler için yazıyorum.

Hepimize bol şans…

İşte teknoloji bağımlılığının önüne geçecek birkaç tavsiye

-Kullanım kuralları oluşturun. Ve uygulayın!

-Sosyal medyanın yerine başka bir uğraş bulun

-Telefondan uygulamaları silin

-Bilgisayarınızda siteleri engelleyin

-Haberleri RSS’ten takip edin

-Hesaplarınızı silin!