Bacıyan-ı Meram’a bir ödül daha

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Meram Belediyesi tarafından kadınların ekonomik alanda daha aktif olmaları, kültürel ve sosyal hayata katkı sağlamalarına öncülük etmek amacıyla kurulan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ne ödül verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Meram Belediyesi tarafından kadınların ekonomik alanda daha aktif olmaları, kültürel ve sosyal hayata katkı sağlamalarına öncülük etmek amacıyla kurulan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ne ödül verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen “Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Hakları Paneli’nde konuştu.

Anadolu’da kadınların toplumsal yaşamın, ekonominin, kültürün inşasında aktif rol oynadığına işaret eden Bakan Tüfenkci, ahilik teşkilatında yer alan kadınların “Bacıyan-ı Rum” ismi altında örgütlendiklerini anımsattı.

“KAYITLI ESNAFIN YÜZDE 16’SI KADIN”

Kadınların, hayatın her alanında aktif yer almasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Ülkemizde 267 bin 586 kayıtlı kadın esnafımız bulunuyor. Kayıtlı esnafın yüzde 16’sını kadınlar oluşturuyor. Kadın esnafımızla ilgili Bakanlığımız bünyesinde 4 yıl önce yapılan çalışmada bu oran yüzde 9,8 idi. Kadın esnafımızın oranı 4 yılda yüzde 50’den fazla artış gösterdi. 36 şehrimizin bu ortalamanın üzerinde, 12 şehrimizin ise Türkiye ortalaması seviyesinde olduğunu görüyoruz.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların sahip olduğu potansiyeli ekonomik ve sosyal yaşamda harekete geçirmek amacıyla ortakları kadınlardan oluşan “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” örnek ana sözleşmesini hazırlayarak uygulamaya koyduklarını anımsatan Bakan Tüfenkci, bu kooperatiflerin sayısının 163’e ulaştığını kaydetti.



BACIYAN-I MERAM’A ÖDÜL

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuşmasından sonra ekonomik ve sosyal kalkınmada ülkemize önemli katkılar sağlayan kadın girişimcilere ödüllerini verdi. Bakan Tüfenkci, Meram Belediyesi tarafından 3 yıl önce kurulan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ne de ödül verdi.

Ödülü Bakan Tüfenkci’nin elinden alan Kooperatif Başkanı Fatma Çandır Köseoğlu, “Meram Belediye Başkanımız Sayın Fatma Toru, geçmişimizle bağ kurmak üzere Ahilik Teşkilatı’nı model alarak Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ni kurdu. Kooperatifimiz, tamamı kadınlar olmak üzere 600’ü aşkın üye sayısına ulaştı. Bu üyelerden 60 civarında kadın; yarı zamanlı olarak sürekli çalışmakta, üretime katkı sağlamaktadır” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Bacıyan-ı Meram projesiyle geçtiğimiz yıl da Bursa’da “Bacıbey” ödülüne layık görülmüştü.