Avcılar’da Çıkan Yangında Yaşanan Can Pazarı

Avcılar’da üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Avcılar’da üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Şans eseri yangının çıktığı dairede kimse olmazken, yan dairede yaşlı bir kadın torunuyla birlikte mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla mahsur kalan yaşlı kadın ve küçük torununu kurtardı.

Yangın; saat 14.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesin Karaman Sokak’ta üç katlı bir binanın orta katında meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının çıktığı dairede birinin olup olmadığını kontrol eden ekipler dairede birinin olmadığını belirledi. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, yan dairede yaşlı bir kadının küçük torunuyla birlikte mahsur kaldığını belirledi. Bu sırada çocuğunun ve annesinin yangında mahsur kaldığını haber alan genç kadın, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadın ve küçük torununu bulundukları yerden kurtardı. Kurtarma anı kameralara yansırken, genç kadın mahsur kalan annesi ve çocuğuna sarılarak ağladı. Yaşlı kadın ve çocuk, kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangının doğalgazdan çıktığını iddia eden Sürmeli Çakır, “Yangın sanırım doğalgazdan çıktı. Üst katta polis memuru oturuyor. Yangının çıktığı dairede kimse yok” dedi.