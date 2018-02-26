Atiker Konyaspor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Akhisarspor’a deplasmanda 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar iki günlük aranın ardından, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde gerçekleşen antrenman serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta 6’ya 2 ve koşu ile devam eden antrenman şut çalışması ile sona erdi.