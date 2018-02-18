Atatürk, vatan ve millet sevgisi

Atatürkçü Düşünce Derneği’nde düzenlenen Atatürk Sevgisi ve Devrimleri toplantısında, ülkeyi ayakta tutan unsurların başında vatan, millet ve Atatürk sevgisi geldiği belirtildi

Atatürkçü Düşünce Derneği’nde düzenlenen Atatürk Sevgisi ve Devrimleri toplantısında, ülkeyi ayakta tutan unsurların başında vatan, millet ve Atatürk sevgisi geldiği belirtildi

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Konya Şubesi, Atatürk Sevgisi ve Devrimleri konusunda dernek binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya ADD Konya Şube Başkanı Sinan Düzenli, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ADD Konya Şube Başkanı Sinan düzenli toplantıya katılanlara teşekkür ederek, “Bizi her zaman ayakta tutan unsurların başında Atatürk’e, vatanımıza ve milletimize olan sevgimiz gelmektedir. Bundan dolayı da birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece de aşamayacağımız hiçbir sorunda yoktur. Onun içinde birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Afrin operasyonundaki askerimizin yanında olduğumuzu belirtirken, şehitlerimizi de Allah’tan rahmet dileyerek, yaralılarımızı da acil şifalar diliyoruz. Toplantıya katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

BİZİ ALAKTA TUTAN TEMEL UNSURLAR

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Gazeteci-Yazar Erol Yıldız, sevginin kaynağının Atatürk’ü, vatanımızı ve milletimizi sevmeye dayandığını belirterek, “İnsan sevgisi önemlidir. Buna önem veriyoruz. Bunun kaynağı da vatanımızı, milletimizi ve Atatürk’ü sevmeye dayanıyor. Ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ anlayışından uzaklaştığımız için çevre ülkelerle olan dostluklarımız kayboldu. Afrin operasyonundaki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Askerimizin yanındayız. Sevgi devamlı ve sürekli olur. Bunun en güzel örneği de Atatürk’e vatanımıza ve milletimize olan sevgisinin sürmesidir. Atatürk her zaman efendiler ve dosttum kelimesini kullanırdı. Onun dostu ölene kadar Atatürk’ü, devrimlerini savunarak, ülkemize sahip çıkar. Türk insanı da böyle bir millettir. Atatürk, insanını, çocukları, hayvanları, ormanı ve okumayı çok severdi. Ülkemizde ulus devlet ve ulusalcılık yanlış algılamalara gitti. Ulus devlet sınırlarıyla, bayrağıyla toprağıyla ve bütün olgularıyla bir arada yaşayan halkın kurduğu bir devlettir. Haklıda ulusalcıdır. Biz bir ulus devletiz ve haklıda ulusalcıdır. Bunun hiçbir zaman unutmamalıyız. Hepimiz, Atatürk’e, ülkemize, milletimize, cumhuriyetimiz ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Gazeteci-Yazar Erol Yıldız kitaplarını imzaladı