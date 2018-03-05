Asrımız Tarihine Bir Altın Sayfa Daha Mehmetçiğimizden - Hanefi Aytekin - Yeni Meram Gazetesi

İmparatorluktan ulusa geçişte, insanlığın tarihine altın harflerle mucizeler yazdıran Kahraman Ordularımız, şimdilerde de Zeytin Dalı Harekatı ile yeni mucizeler yazdırmaktadır.

İşte geçtiğimiz hafta ortası idi Kahraman Ordumuz katillerden, müşriklerden, canilerden bir İslam diyarı Suriye toprağını büyük ölçüde temizleyip, Afrin’e açılacak kapıları aralamıştır.

Afrin ve Suriye sınırımız, Doğu-Kuzey ve Batısından Türkiye Cumhuriyeti toprakları ile sınırlı olmakla ülkemiz sınır güvenliğinde bir stratejik noktalar olmaktadır. Bu stratejik noktalardan hainler sürekli topraklarımızı Kilis’i, Hatay’ı ve Reyhanlımızı top atışları ile taciz ederken vicdanları sızlamıyor, yüzleri kızarmıyor masum insanların şehit olmasından kılları kıpırdamıyordu.

Yurttaşları, dindaşları onların zulmünden kaçıp, bizim ülkemize sığınırken ve bize iki buçuk milyon insanlarının hem manevi ve hem de maddi yük olmalarından utanmadan ülkemiz ve insanına ihanet etmelerinin bedelidir bu Zeytin Dalı Harekatı.

Mehmetçiğimiz ve onun mümtaz Komutanları, Osmanlının külleri arasından yepyeni bir Cumhuriyeti yaratıp bizlere emanet ederken, Suriye’deki katillerden daha tehlikelileri bu aziz ordu ve komutanlarına ve o ordunun yarattığı bu güzel yurda dil uzatıp, Cennetmekan Komutanlarımıza hakaret yağdıran ve iftiralar atan şu Çanakkale Üniversitesinde, sözde görevli Yardımcı Doç ve uzantıları, kutsal savaşımızda keşke Yunan galip gelseydi diye ağızlarının salyalarını akıtmakta olduklarını gördükçe, ecdadımızın kemikleri sızlamaktadır.

Kahraman ordumuz bu iğrenç saldırılardan yıkılacak konumda değildir.Onlar ‘Camileri Genelev yaptılar’ savsata ve iğrenç saldırıları ile bu aziz milleti ve yıldıracaklarını sanıyorlarsa da, aldanıp kahrolmaları Yüce Rabbimizin Emri İlahisi olacaktır.

Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti ve adaleti bu bedbahtların içimizden temizlenmesine mutlak imkan verecektir.

Bizim soyumuza, bize düşman olan ve fakat hakkı teslimde de mahir olan yabancılar bile övgüler yazarken, göğsümüzü kabartmaktadırlar. İşte Conte Da Bonne Val-Fransız komutanın samimiyetle ifade ettikleri.

‘Türkleri seviyorum, onlar cennetten bir köşe olan bu essiz memlekete yakışan essiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir maharet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz pek aziz lakin Türk de aziz ve çok aziz’ demişlerdir.

İşte Ulu Önder Atatürk de söyle ifade etmiştir.

‘Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.’

Cumhuriyetimize kin kusup, iftira atan bedbahtlara sesleniyorum. Sadece Latin Harflere geçiş ve harf inkılabının Cennet Mekan Vali İzzet Bey himmetleri ile Konya’da 508 bin nüfusun 105 binine iki yılda Latin Harfleri ile okuyup yazma öğrenenlerin ve de Kuran Kursları ile dini eğitim alanların ve Konya’da inşa edilen eğitim abideleri ile kör gaz lambasının üzerine elektrik lambası getirenleri geçecek bir uygulama yapabilseler de takdiri kazansalar. İşte be bedbahtlara bu envanterleri gösterelim de, görmeyen gözleri bir gerçeği görsün. Yüce Rabbimiz bu aziz milleti ne dininden ve ne cumhuriyetimizden ayırmasın amin.