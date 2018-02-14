'Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar'-Rıdvan Bülbül-Yeni Meram Gazetesi
“ Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar” diyor Sultan Veled ve doğruyu dile getiriyor. Aşkın okulu da öğretmeni de okulu da yoktur, yoktur, insanın kendisidir. Bu bağlamda da aşk mektepli değil, O, alaylıdır.
…
■ Sevgililer gününde sevgiyi dile getirmek eşyanın doğasına uygun olsa gerek. İnsan olan aşk acısı çeker. Ne diyor Yüce Mevlana
“Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir, ya ölüye.” (Mevlana)
■ Ey Aşık! Korkma Sev. Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde Sev. Sana mânâ katanı Sev.
İki iken bir olabileceğini Sev. Ona sahip çıkamam diye korkma; ikinize de sahip çıkan var nasıl olsa (Hz. Mevlana)
…
Hz. Mevlana’ya sormuşlar;
“Aşk nedir?”
Yanıt vermiş;
“Ben ol ki bilesin!”
…
■ Sevmeyene karınca yük,
Sevene filler karınca..
Dağı bile taşır insan âşık olup, inanınca.
(Şemsi Tebriz-i)
■ Zaman sen olmayınca geçmiyor,
Sen olunca da yetmiyor. (Cemal Süreya)
…
İranlı bir şair der ki
“Aşka uçarsan kanadın yanar.”
Mevlana da der ki;
“Aşka uçmazsan kanat neye yarar?”
Gerçek aşklar eskimez, sürekli yinelenir, yinelendikçe de yenilenir ve katlanır.
■ Gerçek aşka Mesafeler (uzaklık) bıçak çekmez tersine kamçılar. (Rıdvan Bülbül)
Şiirlerimden “sevgi” yansımaları;
■ Aşkın Tanımı
Sen hiç seven yürek görmedin mi? Görmedinse, eğil bak yüreğime.
Bu saçlar senin, kıvır kıvır,
Bu eller işte sütbeyaz.
Bu atar, bu toplardamar;
Sağ karıncıkta yosunsu gözlerin,
Bu yürek gerçi benim yürek amma;
İmza, senin.
■ Sevgi;
Neyi mi esirgedim senden
İstedin gençliğimi verdim.
■ Üstün sevgi
Alacakaranlıkta alıp götürecekler beni
Uyanma.
■ Sevgiden öte
Aynalara bakma kadınım
“Seni senden kıskanırım.”
■ Karlı havalarda sevgi şiirleri
Kar yağanda melül, mahzun olurum
Uçarı gündüzlerde yitirdim seni.
Geceler içinde yeniden bulurum
Hatırlasam deli olurum
Hatırlamasam edemem
Hatırlarım.
—
Mal, mülk kaygısında değilim
Parada, pulda gözüm yok.
Çoğa az, yoğa yok demedim
Yaşamaktan bile geçtim, anla ki
Tek senden vazgeçemedim.
—
Yağan kara bakıyorum sokak ortasında
Gençlere bakıyorum kıpır kıpır
Kanlarıı kaynıyor baştan ayağa ateş
Karlı dağlara bakıyorum umudum üşüyor
Yolları sorarsanız dağlarla kardeş
Takvimlere bakıyorum tedirgin
Olduğuna bırakıyorum günleri
Kolumdaki saate bakıyorum ikide bir
Fotoğrafına bakamıyorum.
—
Baharı özlüyorum diz boyu kar içinde
Gerçek şu ki, dört mevsimde çiçeksin
Besbelli, kış sonrası bahar da gelecek,
Ama, sen gelmeyeceksin.
Bütün elektrikleri söndürdüm
Bütün yıldızları yaktım inadına
Karanlıklar dilince büyür kocaman,
Kocaman, aşk.
—
Sevgililer gününüz kutlu olsun. Mutlu ve umutlu kalın, yaşam nefesinizi sonsuza değin hep sevgiyle alın…
Bir damla:
Üstada sormuşlar; aşkla sevda arasındaki fark nedir? Üstat yanıt vermiş;
Aşk; hevesin bitene kadar…
Sevda; nefesin yetene kadar… (Özdemir Asaf)
EY ÂŞIK, KORKMA SEV!
Sevgililer gününde sevgiyi dile getirmek eşyanın doğasına uygun olsa gerek. İnsan olan aşk acısı çeker. Ne diyor Yüce Mevlana
“Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir, ya ölüye.” (Mevlana)
■ Ey Aşık!
Korkma Sev.
Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde Sev.
Sana mânâ katanı Sev.
İki iken bir olabileceğini Sev. Ona sahip çıkamam diye korkma; ikinize de sahip çıkan var nasıl olsa (Mevlana)
***
Hz. Mevlana’ya sormuşlar;
“Aşk nedir?”
Yanıt vermiş;
“Ben ol ki bilesin!
■ Sevmeyene karınca yük,
Sevene filler karınca..
Dağı bile taşır insan âşık olup, inanınca.
(Şemsi Tebriz-i)
■ Zaman sen olmayınca geçmiyor,
Sen olunca da yetmiyor. (Cemal Süreya)
■ İranlı bir şair der ki
“Aşka uçarsan kanadın yanar.”
Mevlana da der ki;
“Aşka uçmazsan kanat neye yarar?”
Gerçek aşklar eskimez, sürekli yinelenir, yinelendikçe de yenilenir ve katlanır.
Mesafeler r aşkı bıçaklamaz, kamçılar.
Şiirlerimden “sevgi” yansımaları;
■ Aşkın Tanımı
Sen hiç seven yürek görmedin mi? Görmedinse, eğil bak yüreğime.
Bu saçlar senin, kıvır kıvır,
Bu eller işte sütbeyaz.
Bu atar, bu toplardamar;
Sağ karıncıkta yosunsu gözlerin,
Bu yürek gerçi benim yürek amma;
İmza, senin.
■ Sevgi;
Neyi mi esirgedim senden
İstedin gençliğimi verdim.
■ Üstün sevgi
Alacakaranlıkta alıp götürecekler beni
Uyanma.
■ Sevgiden öte
Aynalara bakma kadınım
“Seni senden kıskanırım.”
■ Karlı havalarda sevgi şiirleri
Kar yağanda melül, mahzun olurum
Uçarı gündüzlerde yitirdim seni.
Geceler içinde yeniden bulurum
Hatırlasam deli olurum
Hatırlamasam edemem
Hatırlarım.
—
Mal, mülk kaygısında değilim
Parada, pulda gözüm yok.
Çoğa az, yoğa yok demedim
Yaşamaktan bile geçtim, anla ki
Tek senden vazgeçemedim.
—
Yağan kara bakıyorum sokak ortasında
Gençlere bakıyorum kıpır kıpır
Kanlarıı kaynıyor baştan ayağa ateş
Karlı dağlara bakıyorum umudum üşüyor
Yolları sorarsanız dağlarla kardeş
Takvimlere bakıyorum tedirgin
Olduğuna bırakıyorum günleri
Kolumdaki saate bakıyorum ikide bir
Fotoğrafına bakamıyorum.
—
Baharı özlüyorum diz boyu kar içinde
Gerçek şu ki, dört mevsimde çiçeksin
Besbelli, kış sonrası bahar da gelecek,
Ama, sen gelmeyeceksin.
Bütün elektrikleri söndürdüm
Bütün yıldızları yaktım inadına
Karanlıklar dilince büyür kocaman,
Kocaman, aşk.
Sevdiğin kadar sev beni
Yeter ki sev.
Gözlerime bak, ellerimden tut
Hüznü, gurbeti bir süre unut
Sevdiğin kadar sev.
Sevdiğin kadar sev ama, sev yeter
Bir metre sev, bir santim, bir milim sev
Ama, sev yeter.
(A.Rıdvan Bülbül)
….
■ Aşk bu kadar güzelse, kim bilir aşkı yaratan ne kadar güzeldir.
Gönül kime söz vermişse aşk onda muhteşemdir. (Şems-i Tebrizi)
■ Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır; kalbin tek sahibi olur, gerisi teferruattır… (Necip Fazıl Kısakürek)
■ Çiçeğin boyun eğmesi
Bütün aşklardan yücedir,
İnsanın, insanı sevmesi (Aşık Mahzuni)
■ Aşk; herkesi O’na benzetip, kimseyi
Onun yerine koyamamaktır. (Can Yücel)