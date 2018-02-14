'Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar'-Rıdvan Bülbül-Yeni Meram Gazetesi

“ Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar” diyor Sultan Veled ve doğruyu dile getiriyor. Aşkın okulu da öğretmeni de okulu da yoktur, yoktur, insanın kendisidir. Bu bağlamda da aşk mektepli değil, O, alaylıdır.

…

■ Sevgililer gününde sevgiyi dile getirmek eşyanın doğasına uygun olsa gerek. İnsan olan aşk acısı çeker. Ne diyor Yüce Mevlana

“Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir, ya ölüye.” (Mevlana)

■ Ey Aşık! Korkma Sev. Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde Sev. Sana mânâ katanı Sev.

İki iken bir olabileceğini Sev. Ona sahip çıkamam diye korkma; ikinize de sahip çıkan var nasıl olsa (Hz. Mevlana)

…

Hz. Mevlana’ya sormuşlar;

“Aşk nedir?”

Yanıt vermiş;

“Ben ol ki bilesin!”

…

■ Sevmeyene karınca yük,

Sevene filler karınca..

Dağı bile taşır insan âşık olup, inanınca.

(Şemsi Tebriz-i)

■ Zaman sen olmayınca geçmiyor,

Sen olunca da yetmiyor. (Cemal Süreya)

…

İranlı bir şair der ki

“Aşka uçarsan kanadın yanar.”

Mevlana da der ki;

“Aşka uçmazsan kanat neye yarar?”

Gerçek aşklar eskimez, sürekli yinelenir, yinelendikçe de yenilenir ve katlanır.

■ Gerçek aşka Mesafeler (uzaklık) bıçak çekmez tersine kamçılar. (Rıdvan Bülbül)

Şiirlerimden “sevgi” yansımaları;

■ Aşkın Tanımı

Sen hiç seven yürek görmedin mi? Görmedinse, eğil bak yüreğime.

Bu saçlar senin, kıvır kıvır,

Bu eller işte sütbeyaz.

Bu atar, bu toplardamar;

Sağ karıncıkta yosunsu gözlerin,

Bu yürek gerçi benim yürek amma;

İmza, senin.

■ Sevgi;

Neyi mi esirgedim senden

İstedin gençliğimi verdim.

■ Üstün sevgi

Alacakaranlıkta alıp götürecekler beni

Uyanma.

■ Sevgiden öte

Aynalara bakma kadınım

“Seni senden kıskanırım.”

■ Karlı havalarda sevgi şiirleri

Kar yağanda melül, mahzun olurum

Uçarı gündüzlerde yitirdim seni.

Geceler içinde yeniden bulurum

Hatırlasam deli olurum

Hatırlamasam edemem

Hatırlarım.

—

Mal, mülk kaygısında değilim

Parada, pulda gözüm yok.

Çoğa az, yoğa yok demedim

Yaşamaktan bile geçtim, anla ki

Tek senden vazgeçemedim.

—

Yağan kara bakıyorum sokak ortasında

Gençlere bakıyorum kıpır kıpır

Kanlarıı kaynıyor baştan ayağa ateş

Karlı dağlara bakıyorum umudum üşüyor

Yolları sorarsanız dağlarla kardeş

Takvimlere bakıyorum tedirgin

Olduğuna bırakıyorum günleri

Kolumdaki saate bakıyorum ikide bir

Fotoğrafına bakamıyorum.

—

Baharı özlüyorum diz boyu kar içinde

Gerçek şu ki, dört mevsimde çiçeksin

Besbelli, kış sonrası bahar da gelecek,

Ama, sen gelmeyeceksin.

Bütün elektrikleri söndürdüm

Bütün yıldızları yaktım inadına

Karanlıklar dilince büyür kocaman,

Kocaman, aşk.

—

Sevgililer gününüz kutlu olsun. Mutlu ve umutlu kalın, yaşam nefesinizi sonsuza değin hep sevgiyle alın…

Bir damla:

Üstada sormuşlar; aşkla sevda arasındaki fark nedir? Üstat yanıt vermiş;

Aşk; hevesin bitene kadar…

Sevda; nefesin yetene kadar… (Özdemir Asaf)

EY ÂŞIK, KORKMA SEV!

Sevgililer gününde sevgiyi dile getirmek eşyanın doğasına uygun olsa gerek. İnsan olan aşk acısı çeker. Ne diyor Yüce Mevlana

“Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir, ya ölüye.” (Mevlana)

■ Ey Aşık!

Korkma Sev.

Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde Sev.

Sana mânâ katanı Sev.

İki iken bir olabileceğini Sev. Ona sahip çıkamam diye korkma; ikinize de sahip çıkan var nasıl olsa (Mevlana)

***

Hz. Mevlana’ya sormuşlar;

“Aşk nedir?”

Yanıt vermiş;

“Ben ol ki bilesin!

■ Sevmeyene karınca yük,

Sevene filler karınca..

Dağı bile taşır insan âşık olup, inanınca.

(Şemsi Tebriz-i)

■ Zaman sen olmayınca geçmiyor,

Sen olunca da yetmiyor. (Cemal Süreya)

■ İranlı bir şair der ki

“Aşka uçarsan kanadın yanar.”

Mevlana da der ki;

“Aşka uçmazsan kanat neye yarar?”

Gerçek aşklar eskimez, sürekli yinelenir, yinelendikçe de yenilenir ve katlanır.

Mesafeler r aşkı bıçaklamaz, kamçılar.

Şiirlerimden “sevgi” yansımaları;

■ Aşkın Tanımı

Sen hiç seven yürek görmedin mi? Görmedinse, eğil bak yüreğime.

Bu saçlar senin, kıvır kıvır,

Bu eller işte sütbeyaz.

Bu atar, bu toplardamar;

Sağ karıncıkta yosunsu gözlerin,

Bu yürek gerçi benim yürek amma;

İmza, senin.

■ Sevgi;

Neyi mi esirgedim senden

İstedin gençliğimi verdim.

■ Üstün sevgi

Alacakaranlıkta alıp götürecekler beni

Uyanma.

■ Sevgiden öte

Aynalara bakma kadınım

“Seni senden kıskanırım.”

■ Karlı havalarda sevgi şiirleri

Kar yağanda melül, mahzun olurum

Uçarı gündüzlerde yitirdim seni.

Geceler içinde yeniden bulurum

Hatırlasam deli olurum

Hatırlamasam edemem

Hatırlarım.

—

Mal, mülk kaygısında değilim

Parada, pulda gözüm yok.

Çoğa az, yoğa yok demedim

Yaşamaktan bile geçtim, anla ki

Tek senden vazgeçemedim.

—

Yağan kara bakıyorum sokak ortasında

Gençlere bakıyorum kıpır kıpır

Kanlarıı kaynıyor baştan ayağa ateş

Karlı dağlara bakıyorum umudum üşüyor

Yolları sorarsanız dağlarla kardeş

Takvimlere bakıyorum tedirgin

Olduğuna bırakıyorum günleri

Kolumdaki saate bakıyorum ikide bir

Fotoğrafına bakamıyorum.

—

Baharı özlüyorum diz boyu kar içinde

Gerçek şu ki, dört mevsimde çiçeksin

Besbelli, kış sonrası bahar da gelecek,

Ama, sen gelmeyeceksin.

Bütün elektrikleri söndürdüm

Bütün yıldızları yaktım inadına

Karanlıklar dilince büyür kocaman,

Kocaman, aşk.

Sevdiğin kadar sev beni

Yeter ki sev.

Gözlerime bak, ellerimden tut

Hüznü, gurbeti bir süre unut

Sevdiğin kadar sev.

Sevdiğin kadar sev ama, sev yeter

Bir metre sev, bir santim, bir milim sev

Ama, sev yeter.

(A.Rıdvan Bülbül)

….

■ Aşk bu kadar güzelse, kim bilir aşkı yaratan ne kadar güzeldir.

Gönül kime söz vermişse aşk onda muhteşemdir. (Şems-i Tebrizi)

■ Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır; kalbin tek sahibi olur, gerisi teferruattır… (Necip Fazıl Kısakürek)

■ Çiçeğin boyun eğmesi

Bütün aşklardan yücedir,

İnsanın, insanı sevmesi (Aşık Mahzuni)

■ Aşk; herkesi O’na benzetip, kimseyi

Onun yerine koyamamaktır. (Can Yücel)