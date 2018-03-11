Arda bu akşam evleniyor! Nikah şahidi Erdoğan…

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Aslıhan Doğan ile bugün sade bir törenle evleniyor. Arda'nın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Aslıhan Doğan ile bugün sade bir törenle evleniyor. Arda’nın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Başakşehir forması giyen Arda Turan bugün Çubuklu’daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek.

Arda Turan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan söz aldığı ve milli futbolcunun ricasını geri çevirmeyen Erdoğan’ın nikah şahidi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı. Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere ”Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz” demişti. (Posta)