Aracındaki “kükreyen aslan” figürü şüpheliyi ele verdi

Konya'da, kendisine selektör yaptığı gerekçesiyle tartıştığı sürücünün otomobiline çarparak kaçan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan tır sürücüsü, aracındaki "kükreyen aslan" figürü sayesinde polis ekiplerince yakalandı.

Konya’da, kendisine selektör yaptığı gerekçesiyle tartıştığı sürücünün otomobiline çarparak kaçan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan tır sürücüsü, aracındaki “kükreyen aslan” figürü sayesinde polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Genç Osman Caddesi Kavşağı’nda 3 Şubat’ta yaşanan olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Dönmez, yolun karşısındaki otomobilde bulunan arkadaşına selektör yaptı.

Bu aracın yanında duran plakasız tırın sürücüsü Oruç K. (32), kendisine selektör yaptığını düşündüğü Dönmez’e tepki gösterdi. Aracından inerek tır sürücüsünün yanına giden Dönmez ile Oruç K. arasında tartışma başladı.



Sinirlerine hakim olamayan Oruç K, aracını Dönmez’in otomobilinin üzerine sürdü. Oruç K, önce Dönmez’in aracına, daha sonra arkasındaki iki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hafif şekilde yaralanan araçlardaki 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hasar gören tırın tamir ettirilmesi ihtimali üzerine bir hafta boyunca kamyon garajında araştırma yaptı ancak sonuca ulaşamadı.

Bunun üzerine vatandaşların olay anında çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, tırın şoför kapısında “kükreyen aslan” figürü olduğunu, ön camının alt kısmında da beyaz şerit bulunduğunu belirledi.

Araştırmasını bu yönde derinleştiren ekipler, MOBESE kameralarından olaya karışan ve kapısında “kükreyen aslan” figürü bulunan tırın plakasını tespit etti. Tırın, olaydan sonra İzmir’e gittiği belirlendi.

Hasarlı aracın İzmir’deki bir sanayide onarımının yapıldığını öğrenen ekipler, şüphelinin polise yakalanmamak için aracına modifiye yaptırdığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, İzmir’de tespit edilen adreste şüpheli Oruç K’yi gözaltına alarak Konya’ya getirdi.

Şüphelinin, polisteki sorgusunda, olay günü Dönmez ve arkadaşının üzerine yürümesi üzerine sinirlenerek, olayı gerçekleştirdiğini söylediği, olaydan kısa süre önce karıştığı kaza nedeniyle plakasının olmadığını söylediği öğrenildi.