Araç sahiplerine müjde!

Yüzde 15 sınırlaması kaldırıldı. Böylece kusursuz sürücü aracında oluşan değer kaybının hepsini karşı taraftan talep edecek.

Yüzde 15 sınırlaması kaldırıldı. Böylece kusursuz sürücü aracında oluşan değer kaybının hepsini karşı taraftan talep edecek.

Danıştay değer kaybındaki yüzde 15 sınırlamasını kaldırdı. Artık sürücüler değer kaybının hepsini talep edebilecek. Yani kaza yapan vatandaş yüzde yüz kusursuzsa hem aracının maddi hasarını karşılayacak. Hemde kaza sonucu oluşan araçtaki değer kaybının hepsini alabilecek.

DEĞER KAYBI EKSPER’DEN TALEP EDİLİYOR

Kaza yapan kişiler eksper geldiği sırada mutlaka değer kaybının hesaplatılması gerektiğini söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada; “Burada önemli olan bir kaza anında gelen sigorta eksperi ne araç değer kaybını hesaplayıp rapora yazmasını talep etmektir. Bu hesaplama yapıldığı takdirde kişi değer kaybının hepsini alabilir” dedi.

Değer kaybı hesaplanmamış araçlarda ne yapılacağını sorusunu ise Başkan Turusan Bağcı ” Eğer bu yapılmıyor ise sigortalı tarafından bir eksper tutularak değer kaybı hesaplaması yaptırılmalıdır. Bunun dışında sigorta şirketi başvurunca kendileri bir hesaplama yapıp bildirebilirler. Kabul edilmiyorsa tahkime başvurduğunuzda çok kolaylıkla ve hızla bu hesaplama yapılıp uzun yıllar dava ile uğraşmadan konuyu çözme imkânına sahip oluyorsunuz.” şeklinde yanıtladı