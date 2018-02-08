Araç sahipleri dikkat! – Benzine indirim geliyor!

Benzin fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim bekleniyor

Benzin fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, “09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENMİYOR

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Araç sahipleri indirimli benzini bu gece yarısından itibaren alabilecek.

BENZİN NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından İstanbul’da benzinin ortalama fiyatı 5.64 TL’ye gerileyecek.