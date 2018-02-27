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Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi…

  • Giriş Tarihi: 27.02.2018 16:32
  • Güncelleme Tarihi: 27.02.2018 16:35
Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi…

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.

Ankara’da ortalama 5,58 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,52 liradan 5,63 liraya, İzmir’de 5,54 liradan 5,65 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 14 Şubat’ta 11 kuruş indirim yapılmıştı.


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