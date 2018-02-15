Altuncan Hatun Yaşam Merkezinde fitness günleri

Meram Belediyesi Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde aile içi problemler yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilirken spor merkezinde de hanımlara yönelik ücretsiz fitness tanıtım dersleri yapılıyor.

Meram Belediyesi Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde aile içi problemler yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilirken spor merkezinde de hanımlara yönelik ücretsiz fitness tanıtım dersleri yapılıyor.

Meram Belediyesi tarafından Alavardı Mahallesinde geçtiğimiz yıl hizmete açılan Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinin spor salonunda hanımlara özel ücretsiz zumba, plates, step-aerobik seansları düzenleniyor. 09.30, 15.00 ve 18.00’de gerçekleştirilen seanslarda ayrıca vücut yağ analizi, bireysel antrenman programı ve masa tenisi imkanı da sunuluyor. Ücretsiz seanslar 17 Şubat’ta sona erecek.

332 324 11 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.