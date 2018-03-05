Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Piyasalarda haftanın ilk günü altın fiyatlarını ve döviz kurlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 5 mart çeyrek altın fiyatı ve detaylar.

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Piyasalarda haftanın ilk günü altın fiyatlarını ve döviz kurlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 5 mart çeyrek altın fiyatı ve detaylar.

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları ve dolarda yaşanan son gelişmeleri sayfamızda sizlere aktarıyoruz. Serbest piyasalardan alınan son verilere göre, çeyrek altın fiyatı 264 liradan satılıyor. İşte 5 mart piyasalarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8120 liradan, avro 4,6920 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı’da 3,8100 liradan alınan dolar, 3,8120 liradan satılıyor. 4,6900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6920 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7040 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,66 liradan alınırken, 162,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 258,93 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23’den alınırken 529,57 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2589,25 liradan alınırken 2630,02 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?

Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD’dir. Amerika’da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika’daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika’daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.