Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

9 Şubat Cuma bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün dünkü yerinde kalmış gibi görünüyor. 9 Şubat Cuma gram altın 161 lira seviyelerinde. Peki çeyrek altın kaç lira? İşte güncel fiyatlar...

9 Şubat Cuma bugün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün dünkü yerinde kalmış gibi görünüyor. 9 Şubat Cuma gram altın 161 lira seviyelerinde. Peki çeyrek altın kaç lira? İşte güncel fiyatlar…

9.2.2017 Cuma altın fiyatları belli oldu. Altında durgunluk sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira? İşte 9 Şubat Cuma güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

161,76 liradan alınırken, 161,83 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,84 liradan alınırken 265,32 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,69’dan alınırken 530,63 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1067,37 liradan alınıp 1083,50 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,07 liradan alınırken 1063,05 liradan satılıyor.