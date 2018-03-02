Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı…

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyesi olan 159,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle dün 1.300 dolar sınırına kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 1.315 dolar seviyesinden tamamladı. Bugüne Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 1.318 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisine yönelik pozitif yorumlarda bulunmasının, altın fiyatlarının bu hafta baskı altında kalmasına neden olduğunu söyledi.

Dün altının ons fiyatının 1.302 dolar ile 2 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Memiş, “Mart ayının ilk işlem gününde değer kaybeden altın fiyatlarında tepki alımları başlayabilir. Biz mart ayı içinde geniş bant aralığında dalgalı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.280-1.380 dolar, altının gram fiyatında ise 157-167 lira bandını takip edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, dolar kurundaki değer kazançlarının yurt içinde altının gram fiyatındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olduğunu belirterek, altının gram fiyatının, son üç haftada ikinci kez 160 liranın altını test ettiğini söyledi.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 160,5 liranın destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, 161,9 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.