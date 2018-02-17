Alt üst olmuş soylar...-Adnan Yıldırım-Yeni Meram Gazetesi

Değerli okurlar;

E-devlet’in hayatımıza girmesiyle bir takım işlemlerimizde daha çabuk halleder olduk.

Hayatımıza dair hemen hemen ne varsa, hepsini e-devlet hesabından öğrenebiliyoruz.

Hele hele bir de son zamanlar bir çılgınlık var ki aldı başını gidiyor.

Adeta bir virüs gibi tüm yurdu sarmış durumda.

Sosyal medya hesaplarımızda çılgınlar gibi aynı paylaşımları görüyoruz.

Ne mi sevgili okurlar?

E-devlet üzerinde kullanıma sunulan alt üst soy sorgulama bilgisi.

İnsanlar adeta bilinçlerine kaybetmişcesine e-devlet hesaplarına girip soylarının nerden geldiğini öğrenmeye çalışıyor.

Bu çok önemli bir şey tabi ki.

İnsanın soyunun nerden geldiğini merak etmesi gayet doğal bir durum.

Ve doğal olarak bende girdim baktım.

Dikkatimi çeken birkaç şeyi sizinle paylaşacağım kıymetli okurlar.

1-Bizim sülalede 1828 yılından 1926 yılına kadar herkes istikrarlı bir şekilde aynı ay ve günde doğmuş. (Burada büyüklerimizin ellerinden öpmek lazım. O nasıl bir şaşmaz hesap.)

2-Aile büyüklerimizin bize anlattığı aile tarihimizle e devletin bize sunduğu ikamet hataları…(Bir insan iki yerde birden doğamaz değil mi?)

3-Birde annemin babasının annesinin annesi ki bu kadın 1886 doğumlu büyük büyük büyük büyük Zeynep ebem, hala yaşıyormuş. (Ebe şefkatinde mahrum büyümüş biri olarak ebemi getirin bana)

4-Osmanlı Devleti zamanında doğmuş ve ölmüş olan büyük büyük büyük büyük Rukiye ebemin soyadı da Yıldırım’mış. (Burada tarihi bir gerçeğin daha yerle yeksan olmasıyla beraber Osmanlıda da soyadının kullanılmış olduğunu öğreniyoruz.)

Ne diyelim…

Zaman geçirmesi güzel, kahkahası bol bir uygulama olmuş.

Ara ara girip gülme ihtiyacımı karşılıyorum.

Girip bakmanızı tavsiye etmekle beraber inanmanızı katiyen önermiyorum…

Esenlikle kalın…