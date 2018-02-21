Almanya’da direnemedik! – Bayern 5 – 0 Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih’e 5-0 mağlup oldu.
Allianz Arena’da oynanan maçta Bayern Münih’in gollerini 43 ve 66’da Müller, 53’re Kingsley Coman , 79 ve 88. dakikalarda Robert Lewandowski attı.
Beşiktaş’ta Vida 16. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu maçın rövanşı 14 Mart Çarşamba akşamı İstanbul’da oynanacak.