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Almanya’da direnemedik! – Bayern 5 – 0 Beşiktaş

  • Giriş Tarihi: 21.02.2018 0:40
  • Güncelleme Tarihi: 21.02.2018 0:40
Almanya’da direnemedik! – Bayern 5 – 0 Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih’e 5-0 mağlup oldu.

Allianz Arena’da oynanan maçta Bayern Münih’in gollerini 43 ve 66’da Müller, 53’re Kingsley Coman , 79 ve 88. dakikalarda Robert Lewandowski attı.

Beşiktaş’ta Vida 16. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçın rövanşı 14 Mart Çarşamba akşamı İstanbul’da oynanacak.


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