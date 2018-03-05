Alişan ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Ameliyat masasına yatan Alişan'ın her anını sevgilisi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Ameliyat masasına yatan Alişan’ın her anını sevgilisi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı.

Alişan ameliyat olduÜnü şarkıcı Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı.

Ünlü şarkıcı Alişan, bu sabah ses tellerinde kisti aldırdı. Alişan ile evlilik yolunda olan Buse Varol, sevgilisinin bir an bile yalnız bırakmadı. Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, ünlü türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.