Ali Çamdalı’dan çarpıcı açıklamalar!

Atiker Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı, Akhisar yenilgisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atiker Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı, Akhisar yenilgisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akhisar Belediyespor’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Atiker Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı, mücadele etmemeleri halinde kendilerini sıkıntılı günlerin beklediğini belirtti.

Çamdalı, “İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Zaten deplasmanda sıkıntılı bir takımız. Alanya’yı yendik ama yine sıkıntılı bir maçtı. İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım. İlk olarak ben ve diğer arkadaşlarım bunu yapmamız lazım. Ancak bu şekilde deplasmanda puan alabilirsin. Büyük maçlarda daha iyi oynuyoruz. Akhisar’ı aşağı çekmek isterdik ama olmadı. Önümüzdeki bir yeni Malatya maçı var. Bu maçın acısını birkaç gün yaşayıp o maça odaklanmalıyız. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Mücadele etmeliyiz yoksa sıkıntılı günler bizi bekliyor. Eski Konyaspor ruhunu yakalamalıyız tekrar” dedi.