Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Atiker Konyaspor sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine nokta koydu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırladı. Atiker Konyaspor sahasında Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine nokta koydu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Emre Akbaba’nın ara pasında topla buluşan Douglas’ın ceza sahası içine girerek, yaptığı vuruşta savunma topu kornere çeldi.

5. dakikada Lucas Villafanez’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Junior Fernandes’ıin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

15.dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba’nın ceza alanının sol çaprazından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Adis Jahovic, savunma arkasında topla buluştu ve kaleci Remy Riou’nun müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada penaltı için topun başına geçen Samuel Eto’o topu ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada topla buluşan Emre Akbaba, takım arkadaşı Efecan Karaca’ya topu aktardı. Onun pasıyla altı pas içerisinde topla buluşan Douglas Costa topu ağlarla buluşturdu. 1-1

35. dakikada ani gelişen Atiker Konyaspor atağında Jahovic’in sağ kanattan getirdiği topa Fofana gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Remy’de kaldı.

40. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Deni Milosevic’in ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner savunmadan sıyrıldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gassama’ya Eren Albayrak’ın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Serkan, topu çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Konyaspor atağında Samuel Eto’o takibine atığı çalımlar sonrasında savunma arkasına pasını gönderdi ve Jahovic’i pozisyona sokmak istedi ancak tehlikeyi sezen Riou, kalesinden çıktı ve topu kontrol etti.

50. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Douglas’ın pasında N’Sakala’nın sol çaprazdan şutu etkisiz oldu ve auta çıktı.

59. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa altı pas dışında kafa vuruşu yapan Welinton’un bu şutu üstten az farkla auta çıktı.

68. dakikada Konyaspor ceza alanına gönderilen ortayı Douglas indirdi ve direk dibinden Wanderson’un Serkan’ın üzerinden aşırttığı topu savunma kornere çeldi.

71. dakikada Emre Akbaba’nın ceza alanı dışında pasını Wanderson iyi kontrol edemeyerek atak sonuçsuz kaldı.

79. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Wanderson, savunma arkasına Lucas Villafanez’e gönderdiği pasın şiddetini ayarlayamadı ve top direkt auta çıktı.

82. dakikada Berkan, sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Lucas Villafanez aktardı ancak topla buluşan Villafanez, çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tzavellas’in ara pasında sağdan Villafanez topa yetişemedi ve etkisiz ortasını savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada yapılan ortaya Douglas, yakın mesafeden vole vuruşuyla kaleyi hedefledi ancak kaleci Serkan çıkardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Aytemiz Alanyaspor: Remy Riou xx, Sackey xx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xx, Villafanez xx, N’Skala xx, Welinton Souza Silva xx, Tzavellas xx, Douglas Matos xx, Fernandes xx, Gassama xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Birol Parlak, Wanderson, Fofana, Augusto, Emre Nefiz, Barış Başdaş, Murat Sevimler, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Eren Albayrak xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Deni Milosevic xx, Moke Abro xx, Fofana xx, Filipovic xx, Eto’o xx, Jahovic xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Volkan, Selim Ay, Jonsson, Volkan Şen, Orkan Çınar, Hadziahmetovic, Rüştü Hanlı, Vedat Bora, Musa Araz

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Samuel Eto’o (dk. 21) (Konyaspor), Douglas (dk. 24) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Welinton, Remy Riou (Alanyaspor)