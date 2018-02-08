Alanya – Atiker Konyaspor maçının hakemi açıklandı

Atiker Konyaspor'un ligin 21. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek.
Atiker Konyaspor’un ligin 21. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek.
Futbolda Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek