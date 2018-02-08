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Alanya – Atiker Konyaspor maçının hakemi açıklandı

  • Giriş Tarihi: 8.02.2018 12:13
  • Güncelleme Tarihi: 8.02.2018 12:15
Alanya – Atiker Konyaspor maçının hakemi açıklandı

Atiker Konyaspor'un ligin 21. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Atiker Konyaspor’un ligin 21. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Futbolda Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek


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