“Aladağ Konya ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak”

Konya'nın Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti.

Konya’nın Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti.

Aladağ Kayak Merkezi projesini anlatmak ve kentin ekonomisine sağlayacağı katkıları değerlendirmek üzere Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile görüşen Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, proje için destek istedi. Geleceğe güzel bir miras bırakmak için Büyükşehir Belediyesiyle beraber kolları sıvadıklarını belirten Başkan Acar, projenin zamanında tamamlanabilmesi için iş adamlarının desteklerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Acar, “İnşallah kış ve yaz sporlarıyla Konyamızın büyüyen potansiyeliyle öncelikle Konya’ya hizmet vermesi daha sonra da komşularımıza bu hizmeti vermek, insanların hem ruhsal hem bedenen sağlıklarını da ilgilendiren bir konu… Ayrıca zamanı iyi değerlendirmek, ailecek güzel vakit geçirmek için sadece kayak anlamında düşünmeyelim, özellikle yayla ve dağ olarak ormanlarıyla, oksijeniyle bu bölgenin biran önce özellikle bu yılsonunda Cumhurbaşkanımızla açılışı yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda büyükşehir belediyemizle birlikte hareket ediyoruz. Çünkü geleceğe güzel bir miras bırakmak için böyle olması gerekiyor. Büyükşehir belediye başkanımız ve ekibi de üzerine düşeni yapıyor. İnşallah Ankara’dan da bu anamda kaynaklar alacağız, o konuda da girişimlerimiz var. Bununla ilgili de Konyamızın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sizlerin desteği önemli. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Turizmde çeşitlilik şart”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın sahip olduğu sektörel çeşitliliğin büyük bir avantaj olduğunu ancak bu avantajın turizm konusunda yetersiz olduğunu ifade etti. Yerli ve yabancı Turistlerin Konya’da çok fazla tutulamadığını vurgulayan Öztürk, Aladağ’ın bu durumun önüne geçebileceğini söyledi. Öztürk, Konya için en önemli yatırımlardan birisi olan Aladağ Kayak Merkezi için “Ekonominin en önemli parametrelerinden bir tanesi gelirinizi çeşitlendirebiliyor olmanız. Yani biz Konya’nın avantajlarını anlatırken hep şunu anlatırız; sektörel çeşitlilikten bahsederiz. Bu sektörel çeşitliliğin olağanüstü durumlarda, krizlerde Konya’ya çok büyük avantajlar getirdiğini anlatırız. Aslında bu sektörel çeşitliliklerden bir tanesi turizm ve turizmi de çeşitlendirmeniz gerekiyor. Konya olarak bizim en fazla bahsettiğimiz eksiklerden biz bir türlü turistleri burada bir günün haricinde çok fazla tutamayışımızdan bahsederiz. Yani geliyor, uğruyor, gidiyor Bunu yapabilmeniz için de o insanların buraya geldiğinde zaman geçirebileceği alanları oluşturabilmeniz gerekiyor. Bu hem yerli turist için geçerli hem yabancı turist için önemli. Uğrak noktası gibi oluyorsun ama uğrak noktasının da ekonomiye katkısı o kadar da büyük olmuyor. Aladağ aslında bizim turizm çeşitliliğimiz. Biz de daha çok kültür ve dini turizm var. Bunun yanında ilk defa iddialı bir şekilde yeni bir turizm çeşidini de içeriye sokmaya çalışıyoruz Aladağ üzerinden. O yüzden ben önemli bir proje diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Kayak merkezi ekonomiye can suyu olacak”

Başkan Selçuk Öztürk, projenin hayata geçtiği takdirde Konya’nın ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını vurguladı. Kayak Turizminin Konyalıların kültürel yapısına da uygun olduğunu ifade eden Öztürk, projenin sadece Aladağ için değil, çevresi için de etkisinin önemli olduğunu söyledi Öztürk, “Eğer bu projeyi gerçekleştirebilirsek, tamamlayabilirsek yerli turist olsun yabancı turist olsun yüksek gelirli turist grubuna hitap edecek hem ekonomik anlamda ciddi katkısının olacağını hem de oradaki oluşacak olan yeni bir turizm destinasyonuyla beraber kültür turizmiyle de birleştirebilirsek çok daha güzel katkıları olacağını düşünüyorum. Aslında kültür turizmi beraberindeki doğa sporları turizmi, kayak turizmi dediğimiz turizm aslında bizim genel kültürel yapımıza da daha çok uygun diye düşünüyorum. Bunun yanında doğa sporları mutlaka olacaktır, yürüyüşler olabilir, bisiklet olabilir, diğer aktivitelerle beraber Aladağ merkez olduğunda bununla kalmaz. Zaman içerisinde etrafına doğru onun etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o bölgenin tamamı bu konularda çok ciddi bir potansiyele sahip” dedi.