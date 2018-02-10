AKP’den seçim açıklaması: Yüzde 10 barajının korunmasında anlaşıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 15.45'te toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, yerel seçimlerle ilgili olarak "Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak" dedi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 15.45’te toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, yerel seçimlerle ilgili olarak “Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak” dedi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45’te başladı. Sona eren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal, yerel seçimlerle ilgili olarak, “Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak” dedi. Ünal, uyum yasaları, Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi ve Afrin Harekatı’yla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Ünal’ın açıklamaları:

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek. Bir taraftan PYD’yi terör örgütü kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, diğer taraftan Zeytin Dalı Harekatı’nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden bir terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. Uluslararası camiada, PYD/PKK’nın dostları ile aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.

CHP’nin son 3 yıldan beri kullandığı temel argümanlardan birisi de Türkiye’nin DEAŞ mücadelesiydi. Biz Rakka’da PYD ile DEAŞ’ın ilişkisini de ortaya koymuştuk. Özellikle Rakka, Afrin, Deyr Ez Zor’da 400 DEAŞ’lının PYD’nin serbest bırakıtığı, Türkiye’ye karşı savaşmak için serbest bıraktığı bilgisi de teyit edilmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika’nın tezini de çürüten bir ifade.

Yezidi halkının büyük çoğunluğunun örgüt saflarına katılmayı kabul etmediği, baskıya dayanamayanların da bölgeden kaçtıkları teyit edilmiş. Uluslararası kurumların PYD’nin baskısını ve infazlarını da gündemine almalarını buradan ısrarla tavsiye ediyoruz.

UYUM YASALARI

Uyum yasaları komisyonları, 5 komisyon olarak çalışmaya devam ediyor. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanununun bir gereği olarak, 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunması hususunda mutabakat oluştu.

“YEREL SEÇİM TEK ZARF, TEK SANDIK ÜSTÜNDEN YAPILACAK”

Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan, kurumsal kimliğini korumak, oylarının belli olmasını sağlayacak şekilde çalışmamız da devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Meclis’e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeyi göndereceğiz.

TEMURCİ’NİN İSTİFASI

Bugün aynı şekilde İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı sayın Selim Temurci’ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni İl Başkanımız sayın Bayram Şenocak Bey’e de muvaffakiyetler diliyoruz. Şu ana kadar 42 il ve 835 ilçede kongrelerimiz tamamlandı. Nisan ayına kadar da bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Büyük Kongre de 12 Eylül 2018’de düşünüyoruz.

KARAMOLLAOĞLU-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye’nin gündemine dair değerlendirmeler yapıldı. Uyum yasalarına ilişkin tekliflerini sundular. Genel anlamda bir nezaket ziyareti, ve Türkiye’nin meselelerinin değerlendirildiği bir görüşme şeklinde cereyan etti. İttifak konunda herhangi bir zemin oluşturacak değerlendirme yapılmadı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Bu teklif rutin dışı bir teklif değil. Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü ilişkiler çerçevesinde süreç içinde yapılan bir başvurudan ibaret. TBMM’ye bu konuyla ilgili gelmesini beklediğimiz bir düzenleme yok.

Yerel seçimlerde, hem belediye başkanı hem belediye meclisi ve diğer unsurların tek bir zarfta yani oylamada tek bir zarf ve dolayısıyla tek bir sandıkta toplanmasıdır burada maksadımız.

BD’NİN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

(ABD’li generalin Münbiç açıklaması) Bizim muhatabımız ABD’li bir general değil, bizim muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir.