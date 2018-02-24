Aklımdan geçenler…-Adnan Yıldırım-Yeni Meram Gazetesi

OLAYI AMACINDAN SAPTIRMAYALIM!

Sevgili okurlar;

Afrin’deki askerlerimiz için bayrak dağıtıldı…

Afrin’deki askerlerimize kadınlar atkı ve bere ördü….

Afrin askerlerimiz için etli ekmek gönderdik…

Afrin’ deki askerlerimize öğrencilerimiz bayraklı destek oldu…

Çok güzel.

Moral verici.

Destek olucu.

Duygulandırıcı.

Ama…..

Afrin’deki askerlerimiz için Beyşehir Görlü’nün buz gibi sularına dalmak nedir. ..

Ben bunda herhangi bir destek olucu figür göremedim.

Hatta sorguladım kendimi.

Milli birlik ve dirlik duygularım mı eksik diye.

Asla değil.

Kısacası kendimi çok zorlasam da anlam veremedim.

Ya siz?

***

KONYA BASININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Değerli okurlar…

Belki farkındasınızdır.

Ya da değilsinizdir.

Açıkçası Konya’nın yerel basını içinde meydana gelen entrikalara bir medya mensubu olarak ben bile yetişemiyorum.

Siz nasıl yetişeceksiniz?

Brezilya pembe dizileri bile…

Dini motifli ramazan filmleri kadar masum kalır,

Güzide basınımızda cereyan eden olaylar karşısında.

***

DİLLERİNDEN ZİKİR, ELLERİNDEN TESPİH DÜŞMEZ AMA…

Her zaman söylerim.

Muhafazakarlığını, dini vecibelerini insanların gözlerlerine sokarak yapanlardan hep antipati kapmışımdır.

Ağzından inşallah, maşallah gibi dini sözleri düşürmeyenler hep beni iki kere düşündürmüştür.

Dillerinden zikir, ellerinden tespih düşmez ama…

Çalışanına iki ay da bir maaş veren kuruluşlar var Konya’da…

Hem de bütün resmi kuruluşların denetimi altında…

***

BAHAR KAPIYI ÇALINCA…

Toprak ısınır.

Hava ısınır.

İnsan ısınır.

İnsan ilişkileri ısınır.

Yaz için planlar yapılır.

Çiçekler açar, kuşlar öter.

Doğa tekrar canlanır.

Konya’da en çok sevdiğim mevsim ilkbahardır.

Şuraya yüzü kızarmış, halinden hoşnut gülümseyen bir emoji.