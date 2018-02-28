Akit TV sunucusuna soruşturma

Akit TV'de sunucu Ahmet Keser'in programındaki "sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı

Akit TV’de sunucu Ahmet Keser’in programındaki “sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız” ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı

Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” programındaki konuşma üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” programında sunucu Ahmet Keser’in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

AA’nın haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.