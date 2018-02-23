AKHİSAR’DAN BOŞ DÖNMEYİN

Ligde son oynadığı 3 maçtan yenilgi almayan Kartal, seriyi sürdürmek istiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerle oynadığı maçlarda sergilediği futbol ve aldığı puanlarla toparlanma sürecine giren Konyaspor, bugün 23.haftanın açılış maçında Akhisar deplasmanında ter dökecek

SPOR Toto Süper Lig’in 23.hafta perdesi bugün oynanacak 2 maçla açılıyor. Galatasaray sahasında Bursaspor ile karşılaşırken aynı saatte başlayacak diğer maçta Akhisarspor-Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Akhisar’ın yeni stadyumunda oynanacak ve saat 20’de başlayacak maçı Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan. Atiker Konyaspor deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı temsilcimiz dün saat 15.00’de kalkan uçakla İzmir’e, oradan da Manisa’ya geçti.

KAYACIK Tesislerinde dün Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 3 grupta oynanan 6’ya 2 ve açma-germe hareketleri ile antrenmanı bitirdi. Konyaspor’da bugünkü maçta sarı kart cezalısı Filipovic takımdaki yerini alamayacak. Filipovic’in yerine stoperde Moke’nin şans bulması bekleniyor. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Ferhat Öztorun ve Yatabare de bugünkü maçta forma giyemeyecek. Uzun süre sonra Beşiktaş beraberliğinin ardından ateş hattından çıkan Atiker Konyaspor, Akhisar maçına büyük önem veriyor.

LİGDE 3 maçtır yenilmeyen temsilcimiz, son iki maçını kazanarak rahat bir nefes alan Manisa ekibini yenerek çıkışını sürdürmek amacında. Anadolu Kartalı, bu maçı kazanması durumunda puanını 24’e çıkaracak ve ligde kalma yolunda önemli bir virajı daha aşacak. Takımın son haftalardaki hırsı ve isteği kritik mücadele öncesi umutları artırıyor. Öte yandan Akhisar’da oynanacak maçı çok sayıda Konyaspor taraftarının da yerinde izlemesi bekleniyor. Konyaspor taraftarı için ayrılan 800 biletin yarısı satışa çıkar çıkmaz satıldı. Maç saatine kadar da tüm biletlerin satılması bekleniyor. *TOLGA DURMAZ