AK Parti’de yeni istifalar gelebilir

İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifasının ardından ‘yola devam edilmeme’ kararı alınan başka il başkanlarının da istifasının istendiği, bu kapsamda önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni istifaların gelebileceği belirtiliyor.

İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifasının ardından ‘yola devam edilmeme’ kararı alınan başka il başkanlarının da istifasının istendiği, bu kapsamda önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni istifaların gelebileceği belirtiliyor.

Bu süreçte değiştirilme ihtimali olan büyükşehir il başkanlarıyla ilgili dosyalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Değiştirilen il başkanları yerine o ilin milletvekilleri arasında yapılan temayül sonucu da etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarla bizzat mülakat yaptığı da belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi